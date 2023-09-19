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Mehmet Topaloğlu cinayetinde sıcak gelişme

GİRİŞ TARİHİ: 19.09.2023, 11:10 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.09.2023, 11:16
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Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Kurşunlara hedef olan bir çoban. Cinayet mahallindeki patron. Kar maskeli katil iddiası.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Film senaryolarına taş çıkartan cinayet anlatımı. Kaçış çabası mı? Katil kovalaması mı?

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Mehmet Topaloğlu cinayetinde sıcak gelişme.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Eskişehir Sivrihisar'da çobanlık yapan 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu motosikletiyle köy yolunda ilerlerken uğradığı silahlı saldırı ile yaşamını yitirdi.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Yanı başındaki cinayeti anlamayan Ahmet Çetin katili yakalamaya çalıştığını söylese de kimse inanmıyordu.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Yayınımıza katılan görgü tanığına göre, cinayet mahallinde yalnızca talihsiz çoban ve onun patronu vardı.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Ayrıca olay yerinde delil kararttığı söylenen Ahmet Çetin hatasını gözyaşlarına döktü.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Vurulan çobanının yanına gitmeyip sözde maskeli katile koştuğunu savunan Ahmet Çetin'in kendine biçtiği dedektif rolü de şaşırtıcıydı.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Katilin kar maskesinden, eşofmanının ve silahının rengine kadar konuşan Ahmet Çetin adeta bir film senaryosuna yer veriyordu.

Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme
Mehmet Topal oğlu cinayetinde sıcak gelişme

Cinayet gününe ait terliği ve pijamasıyla stüdyomuza gelen Ahmet Çetin, üzerindeki kıyafetlerle babasından çok sevdiği çobanını öldüremeyeceğini savunuyordu.

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