Mehmet Topaloğlu cinayetinde sıcak gelişme.

Kurşunlara hedef olan bir çoban. Cinayet mahallindeki patron. Kar maskeli katil iddiası.
Film senaryolarına taş çıkartan cinayet anlatımı. Kaçış çabası mı? Katil kovalaması mı?
Eskişehir Sivrihisar'da çobanlık yapan 22 yaşındaki Mehmet Topaloğlu motosikletiyle köy yolunda ilerlerken uğradığı silahlı saldırı ile yaşamını yitirdi.
Yanı başındaki cinayeti anlamayan Ahmet Çetin katili yakalamaya çalıştığını söylese de kimse inanmıyordu.
Yayınımıza katılan görgü tanığına göre, cinayet mahallinde yalnızca talihsiz çoban ve onun patronu vardı.
Ayrıca olay yerinde delil kararttığı söylenen Ahmet Çetin hatasını gözyaşlarına döktü.
Vurulan çobanının yanına gitmeyip sözde maskeli katile koştuğunu savunan Ahmet Çetin'in kendine biçtiği dedektif rolü de şaşırtıcıydı.
Katilin kar maskesinden, eşofmanının ve silahının rengine kadar konuşan Ahmet Çetin adeta bir film senaryosuna yer veriyordu.