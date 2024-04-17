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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

GİRİŞ TARİHİ: 17.04.2024, 11:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 17.04.2024, 11:25
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Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programa davet ettiği Duygu Nebioğlu canlı yayında konuştu. Yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. İşte detaylar…

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Annesini bulmak isteyen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Duygu Nebioğlu, filmleri ile büyüdüğü Metin Akpınar'ın babalık davası sonucu biyolojik babası olduğunun ortaya çıkması ile gündeme gelmişti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

İkiz kardeşi ile kendisinin babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Annesi ile en son 2010 yılında, babasının Metin Akpınar olduğunu yeni öğrendiği zamanlarda görüştüğünü anlatan Duygu Nebioğlu, hayatta olduğunu bildiği annesine kavuşmak istediğini anlattı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Dört kız kardeşi olduğunu anlatan Nebioğlu, annelerinin Almanya'da olduğunu bildiklerini söyledi.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Evlatlık olduğunu ikiz kardeşi ile birlikte 10 yaşında öğrenen Duygu Nebioğlu'na öz ailesinin trafik kazasında öldüğü söylenmişti.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Gerçek, 35 yılın ardından ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, hayranı olduğu Metin Akpınar'ın babası olduğunu kanıtladı. Şimdi ise annesine kavuşmak istiyor.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Müge Anlı, canlı yayında konu ile ilgili 16 Ocak 1989 tarihli bir gazete haberi olduğunu açıkladı. Kendisi hakkında yapılan haber üzerine bir gazeteciye mektup yazan anne Suphiye'nin neden çocukları ile ilgilenemediği ortaya çıktı.

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Suphiye Orancı'nın mektupta yazdıklarına göre bir cezaevi süreci yaşadığı, bu nedenle de çocuklarını bırakmak zorunda kaldığı anlaşıldı.

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