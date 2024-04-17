Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini arıyor!

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programa davet ettiği Duygu Nebioğlu canlı yayında konuştu. Yaptığı açıklamalar herkesi şoke etti. İşte detaylar…
Annesini bulmak isteyen Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi.
Duygu Nebioğlu, filmleri ile büyüdüğü Metin Akpınar'ın babalık davası sonucu biyolojik babası olduğunun ortaya çıkması ile gündeme gelmişti.
İkiz kardeşi ile kendisinin babasının Metin Akpınar olduğunu kanıtlayan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı aramak için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Annesi ile en son 2010 yılında, babasının Metin Akpınar olduğunu yeni öğrendiği zamanlarda görüştüğünü anlatan Duygu Nebioğlu, hayatta olduğunu bildiği annesine kavuşmak istediğini anlattı.
Evlatlık olduğunu ikiz kardeşi ile birlikte 10 yaşında öğrenen Duygu Nebioğlu'na öz ailesinin trafik kazasında öldüğü söylenmişti.
Gerçek, 35 yılın ardından ortaya çıktı. Duygu Nebioğlu, hayranı olduğu Metin Akpınar'ın babası olduğunu kanıtladı. Şimdi ise annesine kavuşmak istiyor.
Müge Anlı, canlı yayında konu ile ilgili 16 Ocak 1989 tarihli bir gazete haberi olduğunu açıkladı. Kendisi hakkında yapılan haber üzerine bir gazeteciye mektup yazan anne Suphiye'nin neden çocukları ile ilgilenemediği ortaya çıktı.