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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! iki komşu kıskançlık cinayeti kurbanı mı?

GİRİŞ TARİHİ: 02.05.2024, 12:56 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.05.2024, 14:09
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Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Antalya'da yaşayan Nuran Şahin, 17 Nisan'da hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu söyleyen kızı Sinem Şahin, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar türlü iddialarla birbirini suçladı. Yayına bağlanan izleyiciler Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını söyledi. Ortaya çıkan otel kayıtlarındaki o detay ne? İşte programda gündeme gelen diğer iddialar...

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Yaklaşık 15 gündür annesinden haber alamayan Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin, annesinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Antalya Gazipaşa'da yaşayan 52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Nuran Şahin'in kızı Sinem Şahin annesinin bilinçli ve akıllı bir kadın olduğunu, anlamsız bir şekilde kaybolmasının bir sebebe dayalı olduğunu iddia etti.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra da komşuları Fetullah Kaya'nın da ortadan kaybolduğunu ifade eden Sinem Şahin, Fetullah Kaya'nın kaybolmasının ardından ailesinin endişeli olmadığını belirtti.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'nın çocukları Müge Anlı'da karşı karşıya geldi ve çeşitli iddialar ile birbirlerini suçladılar.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Nuran Şahin'in kaybolduğu gün 2 ayrı erkekle otel kaydı olduğunu açıklayan Müge Anlı, motosikletiyle kaybolan Fetullah Kaya'nın da kaybının şüpheli olduğunu açıkladı.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Müge Anlı, Nuran Şahin'n Dursun Ali Çelik adlı biriyle daha buluştuğunu ve Nuran Şahin'in arkadaşı Zeynep'in bildiklerini tam anlatmadığını düşündüğünü söyledi.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Eşinin kaybolduğu gün nerede olduğu belirsiz olan Mustafa Şahin ise kaybolduğu güne dair bir şey hatırlamadığını söyledi.

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!
Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

2 Mayıs 2024 canlı yayınında ise bir gizli tanık ortaya farklı iddialar attı.

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