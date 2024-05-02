Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! iki komşu kıskançlık cinayeti kurbanı mı?

Müge Anlı, iki komşunun sır kaybına adım adım yaklaştı! Otel kayıtlarındaki o detay ortaya çıktı!

Antalya'da yaşayan Nuran Şahin, 17 Nisan'da hastaneye gitmek üzere evinden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Annesinin kaybolmasından 2 gün sonra komşuları Fetullah Kaya'nın ortadan kaybolduğunu söyleyen kızı Sinem Şahin, Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Canlı yayında karşı karşıya gelen taraflar türlü iddialarla birbirini suçladı. Yayına bağlanan izleyiciler Mustafa Şahin'in karısı Nuran Şahin'i ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attığını söyledi. Ortaya çıkan otel kayıtlarındaki o detay ne? İşte programda gündeme gelen diğer iddialar...