Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Şaziment Hanım bana bir mektup yazmış ve Kayseri'deki ablasının numarasını vermişti. O numaradan kendisini arayıp konuşacaktım, ama bir arkadaşımı işe bırakıyordum, arabamın kapısını açık bırakmışım ve çantam hırsızlar tarafından çalındı.