Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Hüseyin Bey konuk oldu. Hüseyin Bey'in yarım kalan hikayesi Kocaeli Körfez'de başlamıştı.
Hüseyin Bey evli ve dört çocuk sahibiydim. Kocaeli'nde tek yaşıyordum iş için Şaziment Hanım'da aynı mahalleydi ve evliydi. Ama eşinin Suudi Arabistan'da çalıştığını söyledi. Tanıştıktan sonra gönül ilişkimiz başladı
Bana hamile kaldığını söyledi. 1977 yılında da kızım dünyaya geldi. Kızımı 2 yaşına kadar görmeye devam ettim. Ama daha sonra çalışmak için Fransa'ya gittim. Şaziment Hanım'la mektuplaşmaya iletişim halinde olmaya devam ediyordum.
Şaziment Hanım bana bir mektup yazmış ve Kayseri'deki ablasının numarasını vermişti. O numaradan kendisini arayıp konuşacaktım, ama bir arkadaşımı işe bırakıyordum, arabamın kapısını açık bırakmışım ve çantam hırsızlar tarafından çalındı.
Çalınan çantamda ise tüm evraklarım ve Şaziment Hanım'ın ablasının numarası vardı. O günden sonra Türkiye'ye döndüğümde Kayseri'ye gittim arayıp bulmaya çalıştım ama bulamadım.