canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
17
BİLDİRİMLER
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler - 2. Fragman
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Kardelenler
    Kardelenler YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Zembilli - 2. Fragman
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün - 2. Fragman
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Başka Bir Gün
    Başka Bir Gün YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ BÖLÜM
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Müge Anlı ile Tatlı Sert yine rekor bir buluşmaya imza attı. Bugün kızını bulmak için yayına gelen Hüseyin Bey'in 1979 yılından beri görmediği kızını Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

GİRİŞ TARİHİ: 05.02.2025, 12:27 GÜNCELLEME TARİHİ: 05.02.2025, 12:31
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Bugün, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e Hüseyin Bey konuk oldu. Hüseyin Bey'in yarım kalan hikayesi Kocaeli Körfez'de başlamıştı.

Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Hüseyin Bey evli ve dört çocuk sahibiydim. Kocaeli'nde tek yaşıyordum iş için Şaziment Hanım'da aynı mahalleydi ve evliydi. Ama eşinin Suudi Arabistan'da çalıştığını söyledi. Tanıştıktan sonra gönül ilişkimiz başladı

Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Bana hamile kaldığını söyledi. 1977 yılında da kızım dünyaya geldi. Kızımı 2 yaşına kadar görmeye devam ettim. Ama daha sonra çalışmak için Fransa'ya gittim. Şaziment Hanım'la mektuplaşmaya iletişim halinde olmaya devam ediyordum.

Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Şaziment Hanım bana bir mektup yazmış ve Kayseri'deki ablasının numarasını vermişti. O numaradan kendisini arayıp konuşacaktım, ama bir arkadaşımı işe bırakıyordum, arabamın kapısını açık bırakmışım ve çantam hırsızlar tarafından çalındı.

Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Çalınan çantamda ise tüm evraklarım ve Şaziment Hanım'ın ablasının numarası vardı. O günden sonra Türkiye'ye döndüğümde Kayseri'ye gittim arayıp bulmaya çalıştım ama bulamadım.

Müge Anlı, 46 yıldır aranan kişiyi 10 dakikada buldu!

Mucize kavuşmaların adresi olan Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN