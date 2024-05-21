Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

6 Temmuz'da Konya'dan kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı, boğarak öldürüp, uçuruma attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç bir kez daha hakim karşısına çıktı. Görülen davada cinayetin Tayfur Kılıç tarafından işlendiği belirlenerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Peki Tayfur Kılıç cinayeti nerede işlediğini itiraf etti mi? Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu? İşte son gelişmeler...
Konya Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da sırra kadem bastı.
35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Polisin yaptığı arama çalışmasında Bedriye Kılıç'ın izine rastlanmayınca ailesi Müge Anlı'dan kızlarını bulması için yardım istedi.
Bedriye Kılıç'ın ailesinin iddialarına göre koca Tayfur Kılıç aşırı kıskanç biriydi ve belediyenin hasat çekiminde ekranda gözüktüğü için eşine şiddet uyguladı.
Müge Anlı programına katıldığı süre zarfında çelişkili ifadeler kullanması ve davranışlarından dolayı dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın karısı kaybolduğu zaman pavyona gittiği de ortaya çıktı.
Yayına bağlanan görgü tanıklarının iddiaları karşısında sessizliğini koruya Tayfur Kılıç, olay günü 11 şişe alkol içtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.
Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün ormanlık alanda kameralara yakalandığı ortaya çıkan Tayfur Kılıç, çelişkili ifadeler vermeye devam etti.
28 Ekim'de program dönüşü memleketi Akşehir'e giden Tayfur Kılıç, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.