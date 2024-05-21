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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 21.05.2024, 14:48 GÜNCELLEME TARİHİ: 21.05.2024, 14:49
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Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

6 Temmuz'da Konya'dan kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı, boğarak öldürüp, uçuruma attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç bir kez daha hakim karşısına çıktı. Görülen davada cinayetin Tayfur Kılıç tarafından işlendiği belirlenerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Peki Tayfur Kılıç cinayeti nerede işlediğini itiraf etti mi? Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu? İşte son gelişmeler...

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Konya Akşehir ilçesinde yaşayan ve kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç, 6 Temmuz'da sırra kadem bastı.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

35 yaşındaki 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Polisin yaptığı arama çalışmasında Bedriye Kılıç'ın izine rastlanmayınca ailesi Müge Anlı'dan kızlarını bulması için yardım istedi.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Bedriye Kılıç'ın ailesinin iddialarına göre koca Tayfur Kılıç aşırı kıskanç biriydi ve belediyenin hasat çekiminde ekranda gözüktüğü için eşine şiddet uyguladı.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Müge Anlı programına katıldığı süre zarfında çelişkili ifadeler kullanması ve davranışlarından dolayı dikkat çeken Tayfur Kılıç'ın karısı kaybolduğu zaman pavyona gittiği de ortaya çıktı.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Yayına bağlanan görgü tanıklarının iddiaları karşısında sessizliğini koruya Tayfur Kılıç, olay günü 11 şişe alkol içtiğini ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Bedriye Kılıç'ın kaybolduğu gün ormanlık alanda kameralara yakalandığı ortaya çıkan Tayfur Kılıç, çelişkili ifadeler vermeye devam etti.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

28 Ekim'de program dönüşü memleketi Akşehir'e giden Tayfur Kılıç, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

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