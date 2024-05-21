Müge Anlı, Bedriye Kılıç cinayetindeki yeni gelişmeyi açıkladı!

6 Temmuz'da Konya'dan kaybolan eşi Bedriye Kılıç'ı, boğarak öldürüp, uçuruma attığı itirafıyla tutuklanan Tayfur Kılıç bir kez daha hakim karşısına çıktı. Görülen davada cinayetin Tayfur Kılıç tarafından işlendiği belirlenerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Peki Tayfur Kılıç cinayeti nerede işlediğini itiraf etti mi? Bedriye Kılıç'ın cesedi bulundu mu? İşte son gelişmeler...