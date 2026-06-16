Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Ceyda Evlekoğlu dosyasında sevindiren gelişme yaşandı.
Manisa'nın Soma ilçesinden ayrılarak Adana'ya giden 19 yaşındaki Ceyda, canlı yayında yaptığı açıklamayla ailesinin yanına dönme kararı aldığını duyurdu.
Oyunda tanıştığı Ramazan Ökten'in yanına giden genç kızın, Ramazan'ın evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması üzerine yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.
Canlı yayında konuşan Ceyda Evlekoğlu, Ramazan'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ailemin yanına dönmek benim için en doğru karar. Bir anlık boşlukla yanlış bir tercih yaptım" ifadelerini kullandı.
Ceyda'nın kararı ailesini gözyaşlarına boğarken, baba Ceyhun Bey ve anne Güneş Hanım kızlarına sarılarak destek verdi. Genç kız, anne ve babasından helallik istedi.
Bakanlık tarafından Ceyda Evlekoğlu ile görüşmek üzere iki psikolog görevlendirileceği bilgisi paylaşıldı.
Yaşadıklarından ders çıkardığını söyleyen Ceyda, benzer durumda olan gençlere de seslenerek, "Aileniz size bir konuda hayır diyorsa mutlaka bildikleri vardır. Ben ailemi dinlemediğim için pişman oldum" dedi.
İstanbul'da kaybolan 83 yaşındaki Osman Çakır için yürütülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Yaşlı adamın, Bostancı İskelesi'nden bindiği vapurda denize düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay, kamera kayıtları ve İstanbulkart incelemeleri sonrası netleşti. Aileye acı haber program canlı yayınında verildi.