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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Müge Anlı canlı yayınında bugün; Bursa'dan 5 günlükken bırakılan Aynur Barak'ın biyolojik ailesini arama süreci, 600 bin TL'lik evlilik vaadi dolandırıcılığı iddiası ve Kayseri'de 47 yaşındaki bir kadının şüpheli ölümü yeniden gündeme geldi. Programda ayrıca kayıp vakaları, aile dramları ve karşılıklı suçlamalar stüdyoda tansiyonu yükseltirken, taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi

GİRİŞ TARİHİ: 16.06.2026 15:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.06.2026 15:27
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Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te günlerdir konuşulan Ceyda Evlekoğlu dosyasında sevindiren gelişme yaşandı.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Manisa'nın Soma ilçesinden ayrılarak Adana'ya giden 19 yaşındaki Ceyda, canlı yayında yaptığı açıklamayla ailesinin yanına dönme kararı aldığını duyurdu.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Oyunda tanıştığı Ramazan Ökten'in yanına giden genç kızın, Ramazan'ın evli ve iki çocuk babası olduğunun ortaya çıkması üzerine yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Canlı yayında konuşan Ceyda Evlekoğlu, Ramazan'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirterek, "Ailemin yanına dönmek benim için en doğru karar. Bir anlık boşlukla yanlış bir tercih yaptım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Ceyda'nın kararı ailesini gözyaşlarına boğarken, baba Ceyhun Bey ve anne Güneş Hanım kızlarına sarılarak destek verdi. Genç kız, anne ve babasından helallik istedi.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Bakanlık tarafından Ceyda Evlekoğlu ile görüşmek üzere iki psikolog görevlendirileceği bilgisi paylaşıldı.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Yaşadıklarından ders çıkardığını söyleyen Ceyda, benzer durumda olan gençlere de seslenerek, "Aileniz size bir konuda hayır diyorsa mutlaka bildikleri vardır. Ben ailemi dinlemediğim için pişman oldum" dedi.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

İstanbul'da kaybolan 83 yaşındaki Osman Çakır için yürütülen arama çalışmalarından acı haber geldi. Yaşlı adamın, Bostancı İskelesi'nden bindiği vapurda denize düşerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Olay, kamera kayıtları ve İstanbulkart incelemeleri sonrası netleşti. Aileye acı haber program canlı yayınında verildi.

Müge Anlı canlı yayınında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kayıp, dolandırıcılık iddiası ve şüpheli ölüm...

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Kübranur Beyaz, sosyal medya üzerinden tanıştığı Nurullah Bal tarafından evlilik vaadiyle 600 bin TL dolandırıldığını iddia etti.

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