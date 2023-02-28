Hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" çok konuşulan bir konuyu daha ekrana taşıdı.
Şerife Tuna, yıllar önce öldü bildiği oğlunun bir anda karşısına çıkarak kendisini dolandırdığını öne sürdü.
36 yaşındaki Aytekin Çil ile DNA testi isteyen Şerife Tuna arasında sık sık gerilim yaşandı.
DNA testi sonucu canlı yayında araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından açıklandı.
Anlı, yayınına katılan Şerife Tuna ile Aytekin Çil'in anne oğul olduğunu söyledi.
Sarılıp kucaklaşmaları beklenen anne oğul arasında tansiyon bir anda fırladı. Şerife Tuna oğluna: "Bulmasaydın beni niye buldun?" diyerek çıkıştı.
Aytekin Çil: "Bırakıp giden sensin, vicdansız olan sensin..." sözleriyle biyolojik annesine sitem etti.
Anne oğul arasındaki buzlar ilerleyen saatlerde eridi ;ancak Aytekin'in eşi Muhabbet, Şerife Tuna'yı affetmedi.
Kayınvalidesinden, torunlarından uzak durmasını istedi.