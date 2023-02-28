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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Stüdyo buz kesti

GİRİŞ TARİHİ: 28.02.2023, 12:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 28.02.2023, 17:30
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Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" çok konuşulan bir konuyu daha ekrana taşıdı.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Şerife Tuna, yıllar önce öldü bildiği oğlunun bir anda karşısına çıkarak kendisini dolandırdığını öne sürdü.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

36 yaşındaki Aytekin Çil ile DNA testi isteyen Şerife Tuna arasında sık sık gerilim yaşandı.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

DNA testi sonucu canlı yayında araştırmacı gazeteci Müge Anlı tarafından açıklandı.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Anlı, yayınına katılan Şerife Tuna ile Aytekin Çil'in anne oğul olduğunu söyledi.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Sarılıp kucaklaşmaları beklenen anne oğul arasında tansiyon bir anda fırladı. Şerife Tuna oğluna: "Bulmasaydın beni niye buldun?" diyerek çıkıştı.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Aytekin Çil: "Bırakıp giden sensin, vicdansız olan sensin..." sözleriyle biyolojik annesine sitem etti.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Anne oğul arasındaki buzlar ilerleyen saatlerde eridi ;ancak Aytekin'in eşi Muhabbet, Şerife Tuna'yı affetmedi.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Kayınvalidesinden, torunlarından uzak durmasını istedi.

Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti
Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta için her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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