Müge Anlı DNA testi sonucunu açıkladı! Stüdyo buz kesti

Hafta içi her gün 10.00'da canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" çok konuşulan bir konuyu daha ekrana taşıdı.