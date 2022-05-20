Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti... Günlerdir kızlarından haber alamıyorlardı... İzmir'de sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından kaçırıldığından şüpheleniyorlardı. Yayına bağlanan kaçıran kişilerin babası, bu olaydan haberdar olmadığını söyledi. 3 ay arayla ve 2 kardeş tarafından kaçırılan kızlar için emniyet ortak çalışma başlattı... İki kızı kaçıran kişilere şafak operasyonu yapıldı. 15 ve 17 yaşındaki kızları kaçıranlar gözaltına alındı. Kızların ilk ifadesinde; ''Alıkonulmadık, kendi rızamızla gittik'' sözleri dikkat çekti. İki genç kız ailelerine teslim edildi... Müge Anlı çok mutlu olduğunu söyledi. Müge Anlı, İzmir kiraz ilçe jandarma komutanına teşekkür etti. Aileler, aylar sonra kızlarına kavuşmanın sevincini yaşıyordu! Şikayetçi olan aileler bundan sonra daha dikkatli olacaklarını belirtti... Biri 46 diğeri 125 gün sonra ailesinin yanında... Müge Anlı'da bir kez daha kayıplar bulundu, yüzler güldü....