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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Biri 46 diğeri 125 gün sonra ailesinin yanında...

GİRİŞ TARİHİ: 20.05.2022, 12:15 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.05.2022, 12:18
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Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Günlerdir kızlarından haber alamıyorlardı...

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

İzmir'de sosyal medyadan tanıştığı kişi tarafından kaçırıldığından şüpheleniyorlardı.

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Yayına bağlanan kaçıran kişilerin babası, bu olaydan haberdar olmadığını söyledi.

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

3 ay arayla ve 2 kardeş tarafından kaçırılan kızlar için emniyet ortak çalışma başlattı...

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

İki kızı kaçıran kişilere şafak operasyonu yapıldı.

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

15 ve 17 yaşındaki kızları kaçıranlar gözaltına alındı.

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Kızların ilk ifadesinde; ''Alıkonulmadık, kendi rızamızla gittik'' sözleri dikkat çekti.

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

İki genç kız ailelerine teslim edildi...

Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti...

Müge Anlı çok mutlu olduğunu söyledi.

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