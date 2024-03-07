Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, sevenlerine güzel haberi duyurdu. Yıllardır ekranlarda her gün farklı tarzda elbiselerle seyirci karşısına çıkan Müge Anlı, kıyafetlerini hediye olarak vereceğini açıkladı. Peki, Müge Anlı elbiseleri nasıl istenir, nasıl ulaşabilirim? İşte detaylar...
Mezuniyeti olacaklara elbiselerini vermek isteyen Müge Anlı, canlı yayında elbiselerini almak isteyenlerin nasıl başvuracaklarını duyurdu.
Müge Anlı, canlı yayında giydiği elbilselerini mezuniyeti olan genç kızlara, özel bir günde giymek isteyenlere, ihtiyacı olanlara armağan ediyor.
Müge Anlı'nın giydiği kıyafetlere ulaşmak için Müge Anlı'nın resmi Instagram sayfasına mesaj atmanız gerekiyor.
Ekranların ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta için her gün 10.00'da atv'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.
Yıllardır ekran önünde olan Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın bu sene giydiği kıyafetleri bir hatırlayalım...