Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, sevenlerine güzel haberi duyurdu. Yıllardır ekranlarda her gün farklı tarzda elbiselerle seyirci karşısına çıkan Müge Anlı, kıyafetlerini hediye olarak vereceğini açıkladı. Peki, Müge Anlı elbiseleri nasıl istenir, nasıl ulaşabilirim? İşte detaylar...