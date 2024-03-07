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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

GİRİŞ TARİHİ: 07.03.2024, 14:32 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.03.2024, 15:51
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Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, sevenlerine güzel haberi duyurdu. Yıllardır ekranlarda her gün farklı tarzda elbiselerle seyirci karşısına çıkan Müge Anlı, kıyafetlerini hediye olarak vereceğini açıkladı. Peki, Müge Anlı elbiseleri nasıl istenir, nasıl ulaşabilirim? İşte detaylar...

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Müge Anlı, canlı yayında giydiği kıyafetleri takipçilerine hediye olarak vereceğini söylemişti.

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Mezuniyeti olacaklara elbiselerini vermek isteyen Müge Anlı, canlı yayında elbiselerini almak isteyenlerin nasıl başvuracaklarını duyurdu.

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Müge Anlı, canlı yayında giydiği elbilselerini mezuniyeti olan genç kızlara, özel bir günde giymek isteyenlere, ihtiyacı olanlara armağan ediyor.

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Müge Anlı'nın giydiği kıyafetlere ulaşmak için Müge Anlı'nın resmi Instagram sayfasına mesaj atmanız gerekiyor.

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Ekranların ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta için her gün 10.00'da atv'de sizlerle buluşmaya devam ediyor.

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Yıllardır ekran önünde olan Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın bu sene giydiği kıyafetleri bir hatırlayalım...

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Siyah gold detaylı elbise

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Siyah, gümüş kurdele detayları olan elbise

Müge Anlı elbiselerini hediye ediyor!

Bordo, gümüş renkleri olan siyah elbise

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