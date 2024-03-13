Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de 4 kurşunla başından vurularak öldürülen Erdem Kaynak'ın yakınları Müge Anlı'dan yardım istedi. Erdem Kaynak'ın ölümü hakkında konuşulan iddialar akıllara durgunluk verdi. İşte kan donduran cinayetin detayları...
Kaynak'ın ailesi, oğulları Erdem Kaynak'ın köydeki yasak ilişki sarmalının sonucunda ölmüş olabileceğini iddia etti.
Bildiklerini anlatması için canlı yayına çıkan köy sakinlerinden Turan'ın söyledikleri ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.
Turan'ın anlattıklarının ardından iddiaların odağındaki eski eş Ayşe, programa geldi ve hakkında söylenenlere yanıt verdi.
13 Mart tarihli canlı yayında gündeme gelen konuda Ali, yasak aşk yaşadığı iddia edilen akrabası Ayşe Kan ile karşı karşıya geldi.
Kendisi için namusun çok önemli olduğunu söyleyen Ayşe Kan, gözyaşları içinde üzerine iftira atıldığını belirtti.
İddialar üzerine Ali, söylediklerini inkar ederek "Ben hata yaptım. Böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.
Ali'nin önce iftira atıp sonra inkar etmesine sinirlenen Müge Anlı, "Aslında sen şunu söyleyeceksin. Benim böyle bir ilişkim olmadı. İnsanlara böyle çapkınlık yaptım diye söyledin. Bazı adamlar vardır şununla gezdim, bununla gezdim diye söyler. Bence sen öyle bir insansın. Arkadaşının kocasına, karısına bakacaksan git boğaz köprüsünden kendini at" dedi.