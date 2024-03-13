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Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

GİRİŞ TARİHİ: 13.03.2024, 16:12 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.03.2024, 16:13
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Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

31 Ekim 2021 tarihinde İzmir'de 4 kurşunla başından vurularak öldürülen Erdem Kaynak'ın yakınları Müge Anlı'dan yardım istedi. Erdem Kaynak'ın ölümü hakkında konuşulan iddialar akıllara durgunluk verdi. İşte kan donduran cinayetin detayları...

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Öldürülen Erdem Kaynak'ın annesi oğlunun katilinin bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Kaynak'ın ailesi, oğulları Erdem Kaynak'ın köydeki yasak ilişki sarmalının sonucunda ölmüş olabileceğini iddia etti.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Bildiklerini anlatması için canlı yayına çıkan köy sakinlerinden Turan'ın söyledikleri ise olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Turan, köyde yaşayan Ali'yi eşi ile bastığını, Ali'nin Hatice ile de ilişkisi olduğunu iddia etti.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Turan'ın anlattıklarının ardından iddiaların odağındaki eski eş Ayşe, programa geldi ve hakkında söylenenlere yanıt verdi.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

13 Mart tarihli canlı yayında gündeme gelen konuda Ali, yasak aşk yaşadığı iddia edilen akrabası Ayşe Kan ile karşı karşıya geldi.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Kendisi için namusun çok önemli olduğunu söyleyen Ayşe Kan, gözyaşları içinde üzerine iftira atıldığını belirtti.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

İddialar üzerine Ali, söylediklerini inkar ederek "Ben hata yaptım. Böyle bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Ali'nin önce iftira atıp sonra inkar etmesine sinirlenen Müge Anlı, "Aslında sen şunu söyleyeceksin. Benim böyle bir ilişkim olmadı. İnsanlara böyle çapkınlık yaptım diye söyledin. Bazı adamlar vardır şununla gezdim, bununla gezdim diye söyler. Bence sen öyle bir insansın. Arkadaşının kocasına, karısına bakacaksan git boğaz köprüsünden kendini at" dedi.

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