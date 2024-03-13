Müge Anlı, Erdem Kaynak cinayetindeki detayları anlattı! Erdem Kaynak iftiraya mı kurban gitti?

Ali'nin önce iftira atıp sonra inkar etmesine sinirlenen Müge Anlı, "Aslında sen şunu söyleyeceksin. Benim böyle bir ilişkim olmadı. İnsanlara böyle çapkınlık yaptım diye söyledin. Bazı adamlar vardır şununla gezdim, bununla gezdim diye söyler. Bence sen öyle bir insansın. Arkadaşının kocasına, karısına bakacaksan git boğaz köprüsünden kendini at" dedi.