Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. Peki Müge Anlı'yı ağlatan olay neydi?
2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler Müge Anlı'nın kapısını çalıp ondan yardım istedi.
Babalarından ve amcalarından şüphelenen kız kardeşler haklı çıktı ve korkunç cinayet 20 yıl sonra açığa çıktı.
Kızların sözleri karşısında duygulanan Müge Anlı aklında kalan ve netlik kazanamayan cinayetlerle ilgili içini canlı yayında döktü. Anlı gözyaşlarına boğuldu.
"Katillerini bilip yakalatamadıklarım var çok üzülüyorum. Olmayınca olmuyor. Neden olmadıklarını bilmiyorum. Aslında bir gün oturup bunları da yazmam lazım. Çok üzülüyorum belli mesela..."
"Nohutları çalınan adam hala yıllarıdr söylerim. En son nohutuna kadar aldılar evden. Ali Rıza Arduç'un ktili niye yakalanmadı ben bilemiyorum."
"Samsun'daki Emel'in... Onların da üç tane çocuğu var bazen çok üzülüyorum. O çocuklarda buraya gelecekler ve o çocuklarla ilgili çok vicdan azabı çekiyorum."