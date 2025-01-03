canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9
BİLDİRİMLER
  • Can Borcu - 2. Fragman
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Can Borcu
    Can Borcu YENİ FRAGMAN
  • Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
    Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Zembilli
    Zembilli YENİ FRAGMAN
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı İle Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

GİRİŞ TARİHİ: 03.01.2025, 11:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.01.2025, 11:46
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

Müge Anlı İle Tatlı Sert, hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri aydınlatan Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. Peki Müge Anlı'yı ağlatan olay neydi?

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler Müge Anlı'nın kapısını çalıp ondan yardım istedi.

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

Babalarından ve amcalarından şüphelenen kız kardeşler haklı çıktı ve korkunç cinayet 20 yıl sonra açığa çıktı.

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

Kızların sözleri karşısında duygulanan Müge Anlı aklında kalan ve netlik kazanamayan cinayetlerle ilgili içini canlı yayında döktü. Anlı gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

"Katillerini bilip yakalatamadıklarım var çok üzülüyorum. Olmayınca olmuyor. Neden olmadıklarını bilmiyorum. Aslında bir gün oturup bunları da yazmam lazım. Çok üzülüyorum belli mesela..."

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

"Nohutları çalınan adam hala yıllarıdr söylerim. En son nohutuna kadar aldılar evden. Ali Rıza Arduç'un ktili niye yakalanmadı ben bilemiyorum."

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

"Samsun'daki Emel'in... Onların da üç tane çocuğu var bazen çok üzülüyorum. O çocuklarda buraya gelecekler ve o çocuklarla ilgili çok vicdan azabı çekiyorum."

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

"O kadar çekiyorum ki... Elimden geleni yaptım ama beceremedim."

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

"O çocuklar ayrı ayrı yurtlara verildiler. Birbirlerinden ayrı büyüdüler."

Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu. "Uykularımdan uyanıyorum!"

"Onlara bakmak isteyen güzel kalpli teyzeleri, babalarının korkusundan alamadı onları..."

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN