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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

GİRİŞ TARİHİ: 29.04.2023, 14:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 29.04.2023, 14:20
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Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugüne kadar kimsenin bilmediğini hastalığını canlı yayında açıkladı.

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

Kayıpları bulan, hasret kalanları kucaklaştıran, faili meçhul cinayetlere ışık tutan Anlı hastalığından ilk kez bahsetti.

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

Hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert ile izleyiciyle buluşan başarılı isim, bir kişinin okuma yazma bilmemesine tepki gösterdi.

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

Eğitim seferberliği başlatan Anlı, insanlara yardım eli uzatmak için nasıl çabaladığına değindi. Müge Anlı şunları söyledi.

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

"Ciğerimde leke oldu. Halk eğitim merkezlerinde dolaşırken... Ne hastalık kaptıysam bak."

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

"Nefes alamıyorum. Sesimi normal göreniniz var mı?"

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

"Kendimi paraladım. SMA'lı çocuklara aiı alabilmek için günlerce uyumadı."

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

"İyi ki de yaptım ben çok mutluyum ama kolay olmuyor. Siz de biraz çabalacaksınız."

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

"Şu programı yapıyorum. İnsanlar beni izliyorlar ben de fırsat verilmeyen insanlar için çalışmalıyım."

Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

"Üçüncü kutu antibiyotiğimi içiyorum. Öyle kaptım düzelemiyorum."

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