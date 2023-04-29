Müge Anlı hastalığını ilk kez açıkladı

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı bugüne kadar kimsenin bilmediğini hastalığını canlı yayında açıkladı.
Kayıpları bulan, hasret kalanları kucaklaştıran, faili meçhul cinayetlere ışık tutan Anlı hastalığından ilk kez bahsetti.
Hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında Müge Anlı İle Tatlı Sert ile izleyiciyle buluşan başarılı isim, bir kişinin okuma yazma bilmemesine tepki gösterdi.
Eğitim seferberliği başlatan Anlı, insanlara yardım eli uzatmak için nasıl çabaladığına değindi. Müge Anlı şunları söyledi.
"Şu programı yapıyorum. İnsanlar beni izliyorlar ben de fırsat verilmeyen insanlar için çalışmalıyım."