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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

GİRİŞ TARİHİ: 15.11.2024, 15:03 GÜNCELLEME TARİHİ: 15.11.2024, 15:28
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Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

4 yaşındaki Abdullah Emir Arısüt, Bahçelievler'deki Fevzi Çakmak mahallesinden kayboldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çocuğun kaybından dakikalar sonra olayı duyurdu.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Küçük çocuk İstanbul'da ekmek almaya diye gidip geri dönmemişti.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Abdullah Emir her yerde aranıyordu.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Evladının hayatından endişe duyan anne, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Çocuğun kaybolmasından dakikalar kayıp duyurusu yapılan çocuktan iyi bir haber bekleniyordu.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Milyonlar tarafından yakından takip edilen Müge Anlı İle Sert programında büyük bir sevinç yaşandı.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Abdullah Emir, mahalledeki esnaf tarafından sağ salim bulundu.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Yürekleri ağza getiren olay, yerini büyük bir sevince bıraktı.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Küçük çocuğun bulunduğu haberi büyük bir mutlulukla karşılandı.

Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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