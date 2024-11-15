Küçük çocuk her yerde aranıyordu. Müge Anlı dakikalar içinde buldu.

4 yaşındaki Abdullah Emir Arısüt, Bahçelievler'deki Fevzi Çakmak mahallesinden kayboldu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çocuğun kaybından dakikalar sonra olayı duyurdu. Küçük çocuk İstanbul'da ekmek almaya diye gidip geri dönmemişti. Abdullah Emir her yerde aranıyordu. Evladının hayatından endişe duyan anne, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. Çocuğun kaybolmasından dakikalar kayıp duyurusu yapılan çocuktan iyi bir haber bekleniyordu. Milyonlar tarafından yakından takip edilen Müge Anlı İle Sert programında büyük bir sevinç yaşandı. Abdullah Emir, mahalledeki esnaf tarafından sağ salim bulundu. Yürekleri ağza getiren olay, yerini büyük bir sevince bıraktı. Küçük çocuğun bulunduğu haberi büyük bir mutlulukla karşılandı. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de