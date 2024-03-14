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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

GİRİŞ TARİHİ: 14.03.2024, 13:36 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.03.2024, 13:40
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Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, görümcesi Hamide Akdaş'ın altınlarını çaldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi öldükten sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti. Canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanlayan Hamide Akdaş, gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, gelen yardım paralarını altın yaparak çocuklarının geleceğini garanti altına alabilmek için yatırım yaptı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Yardım kuruluşlarından gelen paraları değerlendirerek 500 bin liralık bilezik yaptığını söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin tüm birikimini alarak kaçtığını söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım isteyen Fatma Tosun, 7 Mart Perşembe günü altınlarını çaldığını ve evli bir adamla ka��tığını iddia ettiği görümcesinin peşine düşerek adaletin peşinden gitmekte kararlı olduğunu söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

İddiaların odağındaki Hamide Akdaş, canlı yayınına telefonla bağlanarak suçlamaları reddetti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

"Ben kimsenin parasını altınını almadım yalan söylüyorlar. İftira atıyolar suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" diyen Hamide Akdaş, hakkında söylenenleri de yalanladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Telefonla bağlanan görümce Hamide Akdaş'ın damadı ise, "Elimde her şeyin belgesi var. Daha önce de polise bileziklerle ilgili ifade verdi. Gece yarıları sokaklarda sarhoş bir şekilde dolaşıyor. Altınları kendisi çaldı bundan eminiz" dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Hamide Akdaş'ın yaşadığı eve giden Müge Anlı ekibi kapıyı çaldı ama açan olmadı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Rahatsız olduğu için evden çıkamadığını söyleyen Hamide Akdaş, telefonunu kapatıp kendisini eve kilitlemişti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

14 Mart 2024 tarihli canlı yayınında Müge Anlı ekibi tekrardan Hamide Akdaş'ın evine gitti ama komşularından gelen bilgi, Akdaş'ın evini terk ettiğini ve bavullarını alarak uzaklaştığı oldu.

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