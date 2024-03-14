Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

İstanbul'da yaşayan Fatma Tosun, görümcesi Hamide Akdaş'ın altınlarını çaldığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşi öldükten sonra çocukları için para biriktirdiğini söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin sevgilisiyle birlikte paraları alıp kaçtığını iddia etti. Canlı yayına bağlanarak iddiaları yalanlayan Hamide Akdaş, gözaltına alındı.
Eşini ve annesini kaybeden Fatma Tosun, gelen yardım paralarını altın yaparak çocuklarının geleceğini garanti altına alabilmek için yatırım yaptı.
Yardım kuruluşlarından gelen paraları değerlendirerek 500 bin liralık bilezik yaptığını söyleyen Fatma Tosun, görümcesinin tüm birikimini alarak kaçtığını söyledi.
Gözyaşları içinde Müge Anlı'dan yardım isteyen Fatma Tosun, 7 Mart Perşembe günü altınlarını çaldığını ve evli bir adamla ka��tığını iddia ettiği görümcesinin peşine düşerek adaletin peşinden gitmekte kararlı olduğunu söyledi.
"Ben kimsenin parasını altınını almadım yalan söylüyorlar. İftira atıyolar suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" diyen Hamide Akdaş, hakkında söylenenleri de yalanladı.
Telefonla bağlanan görümce Hamide Akdaş'ın damadı ise, "Elimde her şeyin belgesi var. Daha önce de polise bileziklerle ilgili ifade verdi. Gece yarıları sokaklarda sarhoş bir şekilde dolaşıyor. Altınları kendisi çaldı bundan eminiz" dedi.
Rahatsız olduğu için evden çıkamadığını söyleyen Hamide Akdaş, telefonunu kapatıp kendisini eve kilitlemişti.