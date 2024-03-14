Müge Anlı ile Tatlı Sert yayını ihbar olarak kabul edildi! Gelinlerinin altınlarını çalan Hamide Akdaş gözaltına alındı!

Telefonla bağlanan görümce Hamide Akdaş'ın damadı ise, "Elimde her şeyin belgesi var. Daha önce de polise bileziklerle ilgili ifade verdi. Gece yarıları sokaklarda sarhoş bir şekilde dolaşıyor. Altınları kendisi çaldı bundan eminiz" dedi.