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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

GİRİŞ TARİHİ: 01.08.2023, 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.08.2023, 16:07
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Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 15. sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estirdi. "Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz sezonda Müge Anlı İle Tatlı Sert'te neler yaşanmıştı kısaca hatırlamaya ne dersiniz? 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Kızımı sevgilim öldürdü diyen annenin sözleri sonrasında Recep Aldemir gözaltına alındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Acılı baba "Sen nasıl annesin?" sözleriyle feryat etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çocuğunun çıplak şekilde olduğunu söyleyen anne, uzun süre Türkiye'nin gündemini meşgul etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Müge Anlı'nın ekrana taşıdığı dayakçı baba Cumali Örücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Görüntüler herkesin kanını dondurdu. Cuma Örücü, oğlunun yüzünü sıktı ve eşine "Ne istiyorsun öldürmemi mi?" şeklinde konuştu."Vicdanın mı sızladı? Çocuğu öldürmemi mi bekliyorsun?" diyen acımasız babanın bu sözleri büyük tepki topladı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Çocukların çaresizliği akıllara kazındı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

6 yaşındaki çocuğunu ölümle tehdit eden, ona şiddet uygulayan Cumali, oğlu Mustafa'ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eşine yönelik tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

Tehdit ve şiddet görüntüleri mahkeme tarafından delil sayıldı.

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