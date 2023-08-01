Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 15. sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estirdi. "Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu.