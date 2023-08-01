Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlayacak?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'in yeni sezonu için nefesler tutuldu. Kayıpları bulan, hasret kalanları kavuşturan araştırmacı gazeteci Müge Anlı 15. sezonuyla da ekranlarda fırtınalar estirdi. "Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusu izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu.
Geçtiğimiz sezonda Müge Anlı İle Tatlı Sert'te neler yaşanmıştı kısaca hatırlamaya ne dersiniz? 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ın ölüm haberi tüm Türkiye'yi yasa boğdu.Kızımı sevgilim öldürdü diyen annenin sözleri sonrasında Recep Aldemir gözaltına alındı.
Görüntüler herkesin kanını dondurdu. Cuma Örücü, oğlunun yüzünü sıktı ve eşine "Ne istiyorsun öldürmemi mi?" şeklinde konuştu."Vicdanın mı sızladı? Çocuğu öldürmemi mi bekliyorsun?" diyen acımasız babanın bu sözleri büyük tepki topladı.
6 yaşındaki çocuğunu ölümle tehdit eden, ona şiddet uygulayan Cumali, oğlu Mustafa'ya yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, eşine yönelik tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıktı.