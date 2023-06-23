Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert atv'de bir sezonu daha geride bıraktı. İzleyenleri atv ekranına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon yine dolu dolu geçti. Onlarca cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geride bıraktığımız sezonunda neler oldu? İşte sevilen programdan önemli detaylar.
12 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba - Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları herkesi şoke etti.
Tuğba Aslanhan'a kanser teşhisi konulmasıyla başlayan olaylar, ailenin tedavi için evini satmasıyla devam etti.
Mehmet Aslanhan bu paranın tamamını kardeşine teslim ederken parayı alan kardeşi bir anda ortalıktan kayboldu.
Tuğba Aslanhan kendisine güvendiklerini evlerini açtıklarını paralarını emanet ettiklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu. ''İnsan insana bunu yapar mı?'' diyen kadın eşiyle boşanma eşiğine geldiklerini söyledi.
Canlı yayında kardeşi ile yüzleşen Ezel Bayraktar, parayı harcadığını açıkladı. ''Oyuncu olacağım. Paramı kazanınca onlara ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.
Gencin yayına çıkmasıyla Müge Anlı'ya ihbar yağdı. Birçok kişi Bayraktar tarafından dolandırıldığını belirtti.