Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert atv'de bir sezonu daha geride bıraktı. İzleyenleri atv ekranına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon yine dolu dolu geçti. Onlarca cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geride bıraktığımız sezonunda neler oldu? İşte sevilen programdan önemli detaylar.