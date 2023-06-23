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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 23.06.2023, 18:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.06.2023, 18:47
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Ekranların fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert atv'de bir sezonu daha geride bıraktı. İzleyenleri atv ekranına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon yine dolu dolu geçti. Onlarca cinayetin çözüldüğü, kayıpların bulunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in geride bıraktığımız sezonunda neler oldu? İşte sevilen programdan önemli detaylar.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

12 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı'dan yardım istemek için stüdyoya gelen Tuğba - Mehmet Aslanhan çiftinin anlattıkları herkesi şoke etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Tuğba Aslanhan'a kanser teşhisi konulmasıyla başlayan olaylar, ailenin tedavi için evini satmasıyla devam etti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Mehmet Aslanhan bu paranın tamamını kardeşine teslim ederken parayı alan kardeşi bir anda ortalıktan kayboldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Tuğba Aslanhan kendisine güvendiklerini evlerini açtıklarını paralarını emanet ettiklerini söylerken gözyaşlarına boğuldu. ''İnsan insana bunu yapar mı?'' diyen kadın eşiyle boşanma eşiğine geldiklerini söyledi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Canlı yayında kardeşi ile yüzleşen Ezel Bayraktar, parayı harcadığını açıkladı. ''Oyuncu olacağım. Paramı kazanınca onlara ödeme yapacağım" ifadelerini kullandı.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Müge Anlı da aileye tepki gösterdi ve "Adalet sadece mahkeme salonlarında olmaz." dedi.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Gencin yayına çıkmasıyla Müge Anlı'ya ihbar yağdı. Birçok kişi Bayraktar tarafından dolandırıldığını belirtti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

İsmini değiştirerek hayatına Ezel Bayraktar olan genç, sosyal medyanın da gündemine düştü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir sezon boyunca yaşananlar...

Minik Ecrin'in annesinin katili Mehmet Aslan'ın resmi nikahlı eşi Fatma Aslan'ın yanında olduğu ortaya çıktı. Küçük kızın, ablasına teslim edilmesi için işlemler başladı.

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