Müge Anlı İle Tatlı Sert'te bu hafta neler oldu?

Türkiye'nin her yerindeki izleyicilere akülü ve tekerlekli sandalye gönderiliyor Göz doktoru, annesini 9 aydır göremiyor Babası ve kardeşi tarafından alıkonulduğu iddiası Ağa kızı annesi ile serveti için mi görüştürülmüyor? Para için değil annesi için endişeleniyor Kardeşleri kavgaya düşüren servet 91 yaşındaki annesini neden göremiyor? Bölüşülemeyen mal varlığı kardeşlerin arasını açtı Annesini neden göremiyor? ''Babam haksız yere beni şikayet etti'' ''Babam anneme çok zor günler yaşattı'' Kayhan Bey'in kardeşi canlı yayında... ''Ağabeyimin bize yaşatmadığı kalmadı'' Ağır ceza hakimi babası canlı yayında... ''Annesini göremediği iddiaları asılsızdır'' ''Gelsin annesini görsün ama ben orada olmayacağım'' Emekli ağır ceza hakimi babası ile karşı karşıya... Göz doktoru, Ağa kızı annesini serveti yüzünden mi göremiyor? Kayhan Bey'in teyzesinin iddiaları... Aileyi 200 Bin Liralık kira geliri mi dağıttı? ''Annem babama rağmen beni doktor yaptı'' ''Kayhan'n kumar borcunu ben ödedim'' ''Memur maaşımla ona dünyaları verdim'' ''Oğlum eşinden ayrılsın ona istediğini vereceğim dedi'' Kuzenlerin katili kim? Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'i kim öldürdü? Son telefon konuşmasında ağladı Cinayetten önce telefonda kiminle, ne konuştu? Ölüme gönderen araç, susmayan silahlar Şantaj iddiaları, çelişkili açıklamalar İki kuzeni ölüme gönderen kim? Eve dönüş yolunda takip edip pusuya mı düşürdüler? İki kuzeni ölüme gönderen beyaz araç mı? İki kuzenin iki arkadaşına da silahlı saldırı İki kuzen nasıl pusuya düştü? Çelişkili açıklamalar... Münevver Karabulut cinayetinin üzerinden 13 yıl geçti Yanlarındaki arkadaşları da mı hedef alındı? ''Evleri karıştırıp karşı binaya ateş açıldı'' ''Beyaz araçtaki kişi yönlerini değiştirtti'' Kuzenleri cinayetten önce gören tanık konuştu ''İstikameti değiştiren alihan Kaya'ydı'' Saldırıda felç kalan Alihan canlı yayında... Kuzenlerin eve dönüş yolu neden uzadı? İki kuzeni ölüme gönderen kim? Cinayette asıl hedef kimdi? ''Emine telefonla konuşuyordu, ağlıyordu'' Beyaz araç katili mi taşıyordu? Kuzenlerin eve dönüş yolunu kim değiştirdi? ''Alihan'ı kuzenleri olarak biliyorum''