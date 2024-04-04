Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

14 yaşındaki otizmli Özgür Erdoğmuş, Kasımpaşa'dan kayıplara karışmış, baba Can Erdoğmuş oğlunu aramak için stüdyoya gelmişti. Kayıp çocuğun sabaha karşı Kasımpaşa'da genç bir kişiyle yürüdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerin ardından bulunan 14 yaşındaki otizmli çocuğun anlattıklarından sonra kameralara yansıyan şahıs, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.
31 Mart'ta İstanbul'dan kaybolan 14 yaşındaki otizimli oğlunu aramak için programa gelen baba Can Erdoğmuş, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Otizmli oğlunun arada hava almaya dışarı çıktığını söyleyen baba, uzun süre eve gelmeyince şüphelendiğini anlattı.
Oğlunun normalde çekingen biri olduğunu ama ismini de söylediğini belirten baba Can Erdoğmuş, programdan görenlere ve duyanlara çağrıda bulundu.
Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, Kasımpaşa'da araştırmalar yaparken küçük çocuğun yanında biriyle yürüdüğü görüntülerine ulaştı.
Pedagog eşliğinde ifade veren otizmli Özgür Erdoğmuş, verdiği ifadeden sonra güvenlik kameralarında görülen şansın kimliğinin tespit edilebilmesi için Beyoğlu İlçe Emniyet'i çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, çocuğun kaybolduğu zaman getirildiği eski binayı tespit etti.