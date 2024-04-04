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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

GİRİŞ TARİHİ: 04.04.2024, 12:38 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.04.2024, 12:48
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Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

14 yaşındaki otizmli Özgür Erdoğmuş, Kasımpaşa'dan kayıplara karışmış, baba Can Erdoğmuş oğlunu aramak için stüdyoya gelmişti. Kayıp çocuğun sabaha karşı Kasımpaşa'da genç bir kişiyle yürüdüğü güvenlik kameralarına yansımıştı. Görüntülerin ardından bulunan 14 yaşındaki otizmli çocuğun anlattıklarından sonra kameralara yansıyan şahıs, tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

31 Mart'ta İstanbul'dan kaybolan 14 yaşındaki otizimli oğlunu aramak için programa gelen baba Can Erdoğmuş, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

Otizmli oğlunun arada hava almaya dışarı çıktığını söyleyen baba, uzun süre eve gelmeyince şüphelendiğini anlattı.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

Oğlunun normalde çekingen biri olduğunu ama ismini de söylediğini belirten baba Can Erdoğmuş, programdan görenlere ve duyanlara çağrıda bulundu.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Müge Anlı ve ekibi, Kasımpaşa'da araştırmalar yaparken küçük çocuğun yanında biriyle yürüdüğü görüntülerine ulaştı.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

14 yaşındaki otizmli Özgür Erdoğmuş, kaybının 2. gününde bulunarak ailesine teslim edildi.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

Pedagog eşliğinde ifade veren otizmli Özgür Erdoğmuş, verdiği ifadeden sonra güvenlik kameralarında görülen şansın kimliğinin tespit edilebilmesi için Beyoğlu İlçe Emniyet'i çalışma başlattı.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen emniyet ekipleri, çocuğun kaybolduğu zaman getirildiği eski binayı tespit etti.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

14 yaşındaki otizmli çocuğun adres tarifiyle şüpheli şahıs eski binada kıskıvrak yakalandı.

Müge Anlı, istismarı ortaya çıkardı! Otizmli çocuğun anlattıkları emniyeti harekete geçirdi.

Üzerinde hala olay günü giydiği kıyafetleri olan şahıs, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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