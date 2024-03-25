Müge Anlı katili arıyor! Sevim Yıldırım cinayetinde sıcak gelişme...

İddialara göre Ergün'ün alacaklı olduğu kişiler Sevim Yıldırım'ın önünü defalarca kesti. Hatta Sevim Yıldırım çevresine "Benim oğlum bir gün başıma iş getirecek. Ben bu oğlan yüzünden ya öleceğim ya da öldürüleceğim " cümlelerini söylediği iddia edildi.