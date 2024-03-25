Müge Anlı katili arıyor! Sevim Yıldırım cinayetinde sıcak gelişme...

Müge Anlı İle Tatlı Sert, kayıpları bulmaya, hasret kalanları kavuşturmaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmaya devam ediyor. atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da 75 yaşındaki Sevim Yıldırım'ın katili aranıyor.
Sevim Yıldırım'ın kızları, annelerinin katili ya da katillerinin bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi.
1 Aralık 2020 tarihinde Çankırı'nın Çatalelma köyünde kaybolan ve 22 gün sonra bir pirinç tarlasında cansız bedenine ulaşılan Sevim Yıldırım'ın akıbeti araştırılmaya başlandı.
Annelerinin sır dolu ölümünü aydınlatmak isteyen kız kardeşlerin şüphelendiği isim ortanca kardeşleri Ergün Yıldırım'dı.
Hayata gözlerini yuman talihsiz yaşlı kadının tarlada bulunduğunda ayağının tekinde banyo terliği ve yüzünde darp izleri olduğuna dikkat çekildi.
Satı Yıldırım ve Nurgül Yurtsever, erkek kardeşleri Ergün'den şüphelendiklerini söyledi. İki kız kardeşin iddiası ise, erkek kardeşlerinin annelerine bir şey yapmış olabileceği ya da olayla doğrudan bir bağlantısı olduğu yönündeydi.
Stüdyoya gelen Ergün Yıldırım tüm bu iddiaları reddetti. Ergün Yıldırım ise, akrabaları aynı zaman da da komşuları olan Hüseyin isimli kişiyi suçladı.
Yayına telefonla bağlanan izleyiciler Sevim Yıldırım'ın oğlu Ergün Yıldırım fuhuş , kumar ve dolandırıcılık işleri ile bağlantısı olduğunu öne sürdü.
Bir görgü tanığının sözleri ise cinayete farklı bir boyut kazandırdı. Olayın yaşandığı gün köye bir arabanın geldiğini ve Sevim Yıldırım'ın evinde bağırışlar olduğunu ve daha sonra yaşlı kadının kaybolduğunu söyledi.