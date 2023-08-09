Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Ekranların fenomen ismi Müge Anlı'nın hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Kayıpları bulan, cinayetleri çözüp katillerin korkusu rüyası olan araştırmacı Müge Anlı kimdir? Açık sözlü, cesur yürekli, çözüm odaklı, yardımsever... Gelin başarılı ismi hep beraber daha yakından tanıyalım. 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Ekranların sarı fırtınası Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Anlı'nın başarılı bir eğitim hayatı göze çarpıyordu. Eğitimden hiç bir zaman kopmadı ve kendini sürekli geliştirdi. Eğitimin önemine her fırsatta dikkat çeken Müge Anlı, okuma yazma seferliğinin önde gelen isimlerinden oldu. Bu uğurda hastalandığı canlı yayında açıkladı. Ciğerinde leke oluşan eğitim aşığı, halk eğitim merkezlerinde dolaşırken hastalık kaptığını nefes bile almakta zorlandığını belirtti. Peki Müge Anlı hayatımıza nasıl girdi? Televizyon ekranlarıyla tanıştıktan bir süre sonra atv'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programıyla geniş kitlelere ulaştı. Hafta içi her gün milyonları atv ekranına kilitleyen sunucu ve araştırmacı gazeteci Müge Anlı izleyici tarafından çok sevildi. Her yaptığı konuşma dikkatle takip edildi. 16. Sezonuyla milyonların karşısına çıkmaya hazırlanan Anlı, büyük bir heyecanla beklenmekteydi. Müge Anlı'nın ekrana taşıdğı ve çok ses getiren konular neydi? Palu Ailesi'ndeki gariplikler milyonlar tarafından yakından takip edildi. Çarpık aile ilişkilerine dini alet eden ve akıllara durgunluk veren olaylara imza atan Palular uzun bir süre ekranı meşgul etti. Sonunda aileden bir çok kişi hapse girdi. Türkiye derin bir nefes aldı. Müge Anlı kayıp çocukları bulmasıyla da gönüllerde taht kurdu. Birçok aile aradığı çocuğuna Müge Anlı İle Tatlı Sert'te kavuştu. Sayısız cinayet Anlı'nın programında aydınlatıldı. Sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Müge Anlı, yürüme zorluğu yaşayan vatandaşları tekerlikli sandalyelerine kavuşturdu. Müge Anlı kayıp hayvanlara da kayıtsız kalmadı. 'Pati Buldular' ile yakın dostlarımızı aileleriyle bir kez daha kucaklaştırdı. Müge Anlı iş hayatında başarıdan başarıya koştu. Müge Anlı özel hayatında aradıpı mutluluğu Şinasi Yüzbaşıoğlu'nda buldu. Müge Anlı ve Şinasi Yüzbaşıoğlu 25 Haziran 2022 tarihinde dünyaevine girdi. Müge Anlı İle Tatlı Sert yeni sezonuyla çok yakında yeniden atv'de