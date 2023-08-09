ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

GİRİŞ TARİHİ: 09.08.2023, 11:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 09.08.2023, 12:08
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Ekranların fenomen ismi Müge Anlı'nın hayatı herkes tarafından merak ediliyor.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Kayıpları bulan, cinayetleri çözüp katillerin korkusu rüyası olan araştırmacı Müge Anlı kimdir?

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Açık sözlü, cesur yürekli, çözüm odaklı, yardımsever...

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Gelin başarılı ismi hep beraber daha yakından tanıyalım.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.Ekranların sarı fırtınası Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Anlı'nın başarılı bir eğitim hayatı göze çarpıyordu.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Eğitimden hiç bir zaman kopmadı ve kendini sürekli geliştirdi.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Eğitimin önemine her fırsatta dikkat çeken Müge Anlı, okuma yazma seferliğinin önde gelen isimlerinden oldu.

Müge Anlı kimdir? İşte hiç bilmedikleriniz...

Bu uğurda hastalandığı canlı yayında açıkladı.

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN