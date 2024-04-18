Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Duayen sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Sanat dünyasından bir çok ismin adının geçtiği konunun akıbeti milyonlar tarafından merak edildi.