Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Duayen sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Sanat dünyasından bir çok ismin adının geçtiği konunun akıbeti milyonlar tarafından merak edildi.
Kendisini büyüten babasından gördüğü sevgiyi, şefkati biyolojik babası Metin Akpınar'dan görmediğini anlatan Nebioğlu, gözyaşlarına boğuldu.
"Annem çıksın gerçekleri anlatsın" sözleriyle Suphiye Orancı'ya seslenen genç kadın: "Metin Akpınar'dan haklarımı almak için açtığım davada bana şahitlik etsin" açıklamalarıyla programa damga vurdu.
Anne Suphiye'nin geçmiş yıllarda Yeşilçam filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı. Şu sıralar Almanya'da kendisine yeni bir hayat kuran kadının Türkiye'de bıraktığı kızları ise babalarının bulunması için uğraşlarını sürdürdü.
Annelerinin bırakıp kaçtığı 4 kız kardeşten 2'si babasını bulmuş oldu ancak diğer iki kız kardeşlerin babasının kim olduğu netlik kazanmadı.