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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

GİRİŞ TARİHİ: 18.04.2024, 19:01 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.04.2024, 19:10
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Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Duayen sanatçı Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'nın bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Sanat dünyasından bir çok ismin adının geçtiği konunun akıbeti milyonlar tarafından merak edildi.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Kendisini büyüten babasından gördüğü sevgiyi, şefkati biyolojik babası Metin Akpınar'dan görmediğini anlatan Nebioğlu, gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

"Babamdan bütün acılarımızı görüp, kardeşimle beni el üstünde tutmasını isterdim." dedi.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

"Annem çıksın gerçekleri anlatsın" sözleriyle Suphiye Orancı'ya seslenen genç kadın: "Metin Akpınar'dan haklarımı almak için açtığım davada bana şahitlik etsin" açıklamalarıyla programa damga vurdu.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Anne Suphiye'nin geçmiş yıllarda Yeşilçam filmlerinde rol aldığı ortaya çıktı. Şu sıralar Almanya'da kendisine yeni bir hayat kuran kadının Türkiye'de bıraktığı kızları ise babalarının bulunması için uğraşlarını sürdürdü.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Annelerinin bırakıp kaçtığı 4 kız kardeşten 2'si babasını bulmuş oldu ancak diğer iki kız kardeşlerin babasının kim olduğu netlik kazanmadı.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Usta gazeteci Uğur Dündar'ın Dilara'nın babası olduğu öne sürülüyordu.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Dündar'ın yaptırdığı DNA testinde sonuç negatifti.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Yayına bağlanan bir izleyici, Dilara'nın babası başka bir sanatçı dedi.

Müge Anlı o ismi arıyor! Sanat dünyasına büyük şok! Metin Akpınar, Uğur Dündar, Ümit Besen...

Türkiye'nin konuştuğu konuda Müge Anlı, ismi araştırmadan söylemeyeceğini belirtti. Şimdi milyonlar sanat dünyasının yakından tanıdığı o ismin kim olduğunu araştırıyor.

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