Müge Anlı, o ismin bulunduğunu açıkladı!

Gurbet Laçin, 33 yıl önce kaçırılan kardeşini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Gurbet Laçin'in 33 yıllık kardeş hasreti sona erdi, Müge Anlı yıllardır aranan Ruziye'yi buldu.
Kardeşinin 4 yaşındayken kaçırıldığını öne süren Gurbet Laçin, yıllardır aradığı kız kardeşi Ruziye'yi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.
33 yıl önce Bursa'da halasının komşusunun 4 yaşındaki kardeşini kaçırdığını iddia eden Gurbet Laçin, anlattıklarıyla herkesi hüzünlendirdi.
Yıllardır ayrı kaldığı kardeşine kavuşmanın ümidiyle yaşayan Gurbet Laçin, "Kardeşim inşallah sağdır, belki başı derttedir. Bir ablası olduğunu bilsin" diyerek çağrıda bulundu.
6 Mart 2023 tarihli canlı yayınında güzel haberleri veren Müge Anlı, Gurbet Laçin'e halasının komşusu Kıvırcık Fatoş'un vefat ettiğini ancak kız kardeşi Ruziye'yi bulduğunu açıkladı.
Kardeşi Ruziye'nin bulunduğunu öğrenen Gurbet, kardeşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.
Milyonların önünde 33 yıldır aradığı kardeşine kavuşan Gurbat Laçin, Müge Anlı'ya kardeşini bulduğu için teşekkür etti.
Kendisini kaçıran komşusu tarafından büyütüldüğünü söyleyen Ruziye, yıllardır İstanbul'da yaşadığını evli ve bir çocuk annesi olduğunu belirtti.
Dün doğum günü olduğunu söyleyen Ruziye, "Kardeşlerimle de tanışmak istiyorum" dedi.