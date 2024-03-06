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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, o ismin bulunduğunu açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 06.03.2024, 12:23 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.03.2024, 12:35
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Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Gurbet Laçin, 33 yıl önce kaçırılan kardeşini bulmak için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Gurbet Laçin'in 33 yıllık kardeş hasreti sona erdi, Müge Anlı yıllardır aranan Ruziye'yi buldu.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Kardeşinin 4 yaşındayken kaçırıldığını öne süren Gurbet Laçin, yıllardır aradığı kız kardeşi Ruziye'yi bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

33 yıl önce Bursa'da halasının komşusunun 4 yaşındaki kardeşini kaçırdığını iddia eden Gurbet Laçin, anlattıklarıyla herkesi hüzünlendirdi.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Yıllardır ayrı kaldığı kardeşine kavuşmanın ümidiyle yaşayan Gurbet Laçin, "Kardeşim inşallah sağdır, belki başı derttedir. Bir ablası olduğunu bilsin" diyerek çağrıda bulundu.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

6 Mart 2023 tarihli canlı yayınında güzel haberleri veren Müge Anlı, Gurbet Laçin'e halasının komşusu Kıvırcık Fatoş'un vefat ettiğini ancak kız kardeşi Ruziye'yi bulduğunu açıkladı.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Kardeşi Ruziye'nin bulunduğunu öğrenen Gurbet, kardeşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Milyonların önünde 33 yıldır aradığı kardeşine kavuşan Gurbat Laçin, Müge Anlı'ya kardeşini bulduğu için teşekkür etti.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Kendisini kaçıran komşusu tarafından büyütüldüğünü söyleyen Ruziye, yıllardır İstanbul'da yaşadığını evli ve bir çocuk annesi olduğunu belirtti.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Dün doğum günü olduğunu söyleyen Ruziye, "Kardeşlerimle de tanışmak istiyorum" dedi.

Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!
Müge Anlı o ismin bulunduğunu açıkladı!

Kardeşiyle 33 yıl sonra yüz yüze gelen Gurbet, heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarına boğuldu.

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