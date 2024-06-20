Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edildi. Olayları en ince ayrıntısına kadar inceleyen araştırmacı gazeteci faiili meçhul cinayetleri aydınlattı. Kimi masum gibi yayına katıldı, kimi suçunu sonuna kadar inkar etti. Adaletten kaçamayan suçlular cezaevinin yolunu tuttu. Sezon boyunca ses getiren ve Müge Anlı'da çözüme kavuşan konulardan biri de genç aşçı Yusuf Kavuk cinayetiydi.