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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama... Yusuf Kavuk cinayeti...

GİRİŞ TARİHİ: 20.06.2024, 12:30 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.06.2024, 14:16
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Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Müge Anlı İle Tatlı Sert sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edildi. Olayları en ince ayrıntısına kadar inceleyen araştırmacı gazeteci faiili meçhul cinayetleri aydınlattı. Kimi masum gibi yayına katıldı, kimi suçunu sonuna kadar inkar etti. Adaletten kaçamayan suçlular cezaevinin yolunu tuttu. Sezon boyunca ses getiren ve Müge Anlı'da çözüme kavuşan konulardan biri de genç aşçı Yusuf Kavuk cinayetiydi.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Kavuk ailesi endişe içinde Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılmış ve oğullarını aramıştı.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Aylardır evlatlarından haber alamayan ailenin feraytları yürekleri dağladı. Müge Anlı, 31 yaşındaki Yusuf Kavuk'un kaybında en küçük ayrıntıları bile atlamayarak önemli bir gazetecilik örneği sergiledi.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Genç aşçının cansız bedeni çalılarla örtülü şekilde bulundu.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Tüm oklar Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun'u ve onun aşk yaşadığı Harun Ateş'i gösteriyordu.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

İlişkilerini uzun zaman inkar eden Harun ve Derya yayına gelen telefonlarla ters köşe oldu.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Görgü şahidi olay günü Harun ve Yusuf'un tartıştığını söyledi.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Yusuf Kavuk'un Harun Ateş'e "Evleneceğim kadınla nasıl ilişki yaşarsın?" diye hesap sorduğunu anlattı.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

Harun Ateş ve Derya Altun aşklarını inkar etseler de gerçekler gün yüzüne çıkmaya devam etti.

Müge Anlı o ismin katilini aradı. Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı. 2 tutuklama...

İkili uzun süredir ilişki yaşıyordu ve aşkları Yusuf Kavuk'un kaybından sonra da devam etmişti.

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