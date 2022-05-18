Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

3 gündür otizmli oğlunu sokak sokak aradı... Gözü yaşlı baba koşa koşa Müge Anlı'nın kapısına geldi. Canlı yayında oğlunu aramaya gelen adamın çaresizliği her halinden belliydi. Uykusuz ve yorgun olduğu görülen baba herkese seslendi. Müge Anlı'da gözyaşlarına hakim olamadı bu kayıp karşısında... Herkese arama çağrısında bulunuldu. Emniyet güçleri programa mesaj göndererek çocuğu bulacaklarını söyledi. Baba bunun karşısında gözyaşlarına boğuldu. 13 yaşındaki çocuk ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıkladı. Küçük çocuğumuz, Eminönü'nde bir vatandaş tarafından bulundu. Müge Anlı'ya ihbar olarak gelen telefon babayı sevince boğdu. Muhabirle, çocuğunu almaya giden babanın heyecanı gözlerinden okundu. Tüm ailesine yol boyunca haber veren baba, oğluna günler sonra kavuştu. Artık gözyaşlarının yerini sevinç aldı. Müge Anlı'ya konuşan esnaf, böyle bir kavuşmaya sebep oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi ve Müge Anlı'ya çok teşekkür ettiler. Böylelikle Müge Anlı bir babayı daha evladına kavuşturdu...