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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Müge Anlı bir babayı daha evladına kavuşturdu...

GİRİŞ TARİHİ: 18.05.2022, 14:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 18.05.2022, 15:22
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Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

3 gündür otizmli oğlunu sokak sokak aradı...

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Gözü yaşlı baba koşa koşa Müge Anlı'nın kapısına geldi.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Canlı yayında oğlunu aramaya gelen adamın çaresizliği her halinden belliydi.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Uykusuz ve yorgun olduğu görülen baba herkese seslendi.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Müge Anlı'da gözyaşlarına hakim olamadı bu kayıp karşısında...

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Herkese arama çağrısında bulunuldu.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Emniyet güçleri programa mesaj göndererek çocuğu bulacaklarını söyledi.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Baba bunun karşısında gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

13 yaşındaki çocuk ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıkladı.

Müge Anlı, onun için programı erken bitirmişti

Küçük çocuğumuz, Eminönü'nde bir vatandaş tarafından bulundu.

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