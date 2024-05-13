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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

GİRİŞ TARİHİ: 13.05.2024, 12:09 GÜNCELLEME TARİHİ: 13.05.2024, 12:31
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Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı İle Tatlı Sert programında şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın kaybı mercek altına alındı. Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri çözen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çetrefilli bir konuyu ele aldı. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında neler yaşandı? Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Şaban Ataş, eski eş ve yakın arkadaş kurbanı mı oldu?

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Şaban Ataş'ın kaybında iddiaların ardı arkası kesilmedi.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Ataş'ın eski eşi Emine Ataş ve çocukları canlı yayındaydı.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Muğla'nın Fethiye ilçesi, Seydikemer beldesinden 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınmadı.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Ataş ile yakın arkadaşı Burhanettin arasında bir ilişki olduğu öne sürüldü. Hatta Emine'nin çocuklarından birinin babasının Burhanettin olduğu iddia edildi.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Olay günü yine Emine ve Burhanettin'in yan yana oldukları söylendi.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ve eski eşi Emine'nin, Ataş'ın kaybından hemen önce yüklü miktarda para taşıdığı programa taşındı.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

"Bu paralar ile Şaban Ataş'ın kaybı arasında bir bağlantı olabilir mi?" sorusu akıllara geldi.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Şaban Ataş'ın ise gönlünü 66 yaşındaki komşusu Türkan'a kaptırdığı belirtildi.

Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

Yaşlı kadın iddiaları kesin bir dille reddederken, Burhanettin'in henüz yirmili yaşların başında olan iki kızının peşinde olduğunu açıkladı.

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