Müge Anlı'nın aradığı Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Eski eş ve yakın arkadaştan çelişkili sözler...

atv'nin reyting rekortmeni Müge Anlı İle Tatlı Sert programında şüpheli şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Şaban Ataş'ın kaybı mercek altına alındı. Kayıpları bulan, faili meçhul cinayetleri çözen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, çetrefilli bir konuyu ele aldı. Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş'ın sırlarla dolu kaybında neler yaşandı? Şaban Ataş cinayete mi kurban gitti? Şaban Ataş, eski eş ve yakın arkadaş kurbanı mı oldu?
Hafta içi her gün canlı yayınla atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Şaban Ataş'ın kaybında iddiaların ardı arkası kesilmedi.
Muğla'nın Fethiye ilçesi, Seydikemer beldesinden 22 Mart 2024 tarihinde kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınmadı.
Şaban Ataş'ın eski eşi Emine Ataş ile yakın arkadaşı Burhanettin arasında bir ilişki olduğu öne sürüldü. Hatta Emine'nin çocuklarından birinin babasının Burhanettin olduğu iddia edildi.
Görgü tanıklarının anlattıklarına göre Şaban'ın yakın arkadaşı Burhanettin ve eski eşi Emine'nin, Ataş'ın kaybından hemen önce yüklü miktarda para taşıdığı programa taşındı.