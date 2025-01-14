Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Müge Anlı'nın programında Nezaket Uyur'un cinayetinin ardındaki karanlık sırlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.
Habibe, Sevile ve Nebile kardeşler, babalarının annelerini öldürdüğünü iddia etmelerinin ardından, Müge Anlı ve ekibi olayın üzerine giderek, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve Hüseyin Kılıç'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklamayı başarmıştı.
Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay zinciri tek tek çözülmeye başladı ve Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı iddia edildi
Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.
Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı ve ekibi, zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.
Yayının başından beri iddiaları reddeden Sabri Önel, sonrasında Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve "Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum" dedi.
Sabri, Zekiye Aydın'ın öldürülmesinde parmağı olduğunu öne sürdüğü Adil Önel hakkında bildiklerini anlattı.