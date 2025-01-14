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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te haftalardır gündemden düşmeyen cinayet sarmalında sona yaklaşıldı! İlk olarak Nezaket Uyur'un kaybolmasıyla başlayan süreç, ardından Nezaket Kışı, Zekiye Aydın ve Makbule Önel'in cansız bedenlerinin bulunmasıyla daha da karmaşık bir hal aldı. Nezaket Kışı'nın kuzeni Sabri, canlı yayında büyük bir itirafta bulunarak cinayetlerin arkasındaki gerçekleri açıkladı. Sabri'nin verdiği bilgiler doğrultusunda cesetlerin yerinin tespit edilmesi için arama çalışmaları başlatıldı.

GİRİŞ TARİHİ: 14.01.2025, 15:37 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.01.2025, 15:42
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Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Müge Anlı'nın programında Nezaket Uyur'un cinayetinin ardındaki karanlık sırlar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Habibe, Sevile ve Nebile kardeşler, babalarının annelerini öldürdüğünü iddia etmelerinin ardından, Müge Anlı ve ekibi olayın üzerine giderek, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve Hüseyin Kılıç'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklamayı başarmıştı.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Olay zinciri tek tek çözülmeye başladı ve Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı iddia edildi

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Müge Anlı, Nezaket Kışı'nın kuzeni Adil Önel'den şüphelendi.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Hakkındaki iddiaları reddeden kilit isim Adil Önel'in halasının imzasını taklit ederek usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Konuyu derinlemesine inceleyen Müge Anlı ve ekibi, zincirleme cinayetleri, kuşku dolu ölümler hakkında her geçen dakika başka bilgiler edindi.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Yayının başından beri iddiaları reddeden Sabri Önel, sonrasında Müge Anlı'ya itirafta bulundu ve "Nezaket Kışı ve Zekiye Aydın'ın cenazelerinin yerini biliyorum" dedi.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Sabri, Zekiye Aydın'ın öldürülmesinde parmağı olduğunu öne sürdüğü Adil Önel hakkında bildiklerini anlattı.

Müge Anlı sır perdesini aralıyor! Zekiye Aydın'a dair bir iz bulundu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bugünkü yayınında hareketli dakikalar yaşandı. 3 kadının birbiriyle bağlantılı cinayetinde neredeyse sona gelindi.

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