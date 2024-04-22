canli-yayin
CANLI YAYIN
Filmler
11
BİLDİRİMLER
  • Ben Bu Cihana Sığmazam
    Ben Bu Cihana Sığmazam YENİ FRAGMAN
  • Ateş Kuşları
    Ateş Kuşları YENİ FRAGMAN
  • Aldatmak
    Aldatmak YENİ FRAGMAN
  • Dayı: Bir Adamın Hikayesi - Yerli Sinema
    Filmler YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Esra Erol’da
    Esra Erol'da YENİ BÖLÜM
  • Mutfak Bahane
    Mutfak Bahane YENİ BÖLÜM
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert
    Müge Anlı ile Tatlı Sert YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 22.04.2024, 19:06 GÜNCELLEME TARİHİ: 22.04.2024, 19:12
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Suphiye Orancı'nın başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babası olduğu iddia edilen "Erol" isimli kişiye Müge Anlı ulaştı.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Canlı yayında anne Suphiye Orancı hakkında birçok farklı iddia gündeme gelmişti.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Merak edilen konulardan birisi de Duygu'nun ablası Dilara'nın babasıydı.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Uğur Dündar'ın babası olabileceğini düşünen Dilara Gülatan DNA testi yaptırmıştı.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Adli tıp raporunda Uğur Dündar'ın babası olmadığı anlaşılan Dilara Gülatan, DNA testine itiraz edeceğini söyledi.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Programda herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı. Canlı yayına bağlanan bir izleyici açıklaması ile herkesi şaşkına çevirdi.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen izleyici, Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia etmişti.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Müge Anlı 22 Nisan 2024 tarihli canlı yayında "Erol" adının geçtiği kişinin kim olduğunu açıkladı.

Müge Anlı, Suphiye Orancı konusundaki "Erol"un kim olduğunu açıkladı!

Çok sayıda ihbar geldiğini söyleyen Müge Anlı, "Erol" adlı kişinin İstanbul'da yaşadığını evli ve çocuklu olduğunu anlattı.

DİĞER GALERİLER
ARAMA
CANLI YAYIN