Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Suphiye Orancı'nın başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babası olduğu iddia edilen "Erol" isimli kişiye Müge Anlı ulaştı.
Metin Akpınar'ın biyolojik kızı Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı.
Adli tıp raporunda Uğur Dündar'ın babası olmadığı anlaşılan Dilara Gülatan, DNA testine itiraz edeceğini söyledi.
Programda herkesi şaşkına çeviren bir iddia ortaya atılmıştı. Canlı yayına bağlanan bir izleyici açıklaması ile herkesi şaşkına çevirdi.
Suphiye Orancı'nın çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen izleyici, Orancı'nın aynı mahalledeki Erol adındaki birinden erkek çocuğu olduğunu iddia etmişti.