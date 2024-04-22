Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Suphiye Orancı'nın başka bir erkek çocuğunun daha olduğu ve babası olduğu iddia edilen "Erol" isimli kişiye Müge Anlı ulaştı.