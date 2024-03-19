Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir olay gündeme geldi. 18 yaşındaki Nehir canlı yayında "eşim dediğim sevgilim annemle kaçtı" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayındaki TikTok görüntülerini izleyen herkes şoke oldu.
Bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını anlattı.
Resmi nikahı olmadığı ancak bir çocukları olduğu sevgilisinin annesiyle kaçtığını söyleyen Nehir, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.
Annesi ve sevgilisinin 2 burma bilezik, bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'sini alıp götürdüklerini söyleyen Nehir, "Sevgilim annemin yanında hep bana hakaret ediyordu. Bana sen annenin tırnağı bile olamazsın diyordu" dedi.
Anlatılanlara inanmak istemeyen Müge Anlı, canlı yayında Nehir'in 40 yaşındaki annesi ve 24 yaşındaki sevgilisinin TikTok görüntülerini izledi.
Nehir'in sevgilisi Selahattin görüntülerin yayınlanmasının ardından canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları inkar etti.
Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım diyen Selahattin, "Biz Nehir'le iki yıldır evliyiz. Ne o beni ne de ben onu mutlu edemedim. Ayrılmak istediğimi söyleyince de beni dövdü" dedi.