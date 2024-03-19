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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

GİRİŞ TARİHİ: 19.03.2024, 18:13 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.03.2024, 18:47
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Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında herkesi şaşırtan bir olay gündeme geldi. 18 yaşındaki Nehir canlı yayında "eşim dediğim sevgilim annemle kaçtı" diyerek Müge Anlı'dan yardım istedi. Canlı yayındaki TikTok görüntülerini izleyen herkes şoke oldu.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Bir çocuğu olduğunu söyleyen Nehir, aslen Adanalı olduğunu ve Niğde'de aynı mahallede yaşayıp tanıştığı Selahattin'le iki yıl önce ilişki yaşamaya başladığını anlattı.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Resmi nikahı olmadığı ancak bir çocukları olduğu sevgilisinin annesiyle kaçtığını söyleyen Nehir, anlattıklarıyla herkesi şoke etti.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Annesi ve sevgilisinin 2 burma bilezik, bir cumhuriyet altını ve 11 bin TL'sini alıp götürdüklerini söyleyen Nehir, "Sevgilim annemin yanında hep bana hakaret ediyordu. Bana sen annenin tırnağı bile olamazsın diyordu" dedi.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Anlatılanlara inanmak istemeyen Müge Anlı, canlı yayında Nehir'in 40 yaşındaki annesi ve 24 yaşındaki sevgilisinin TikTok görüntülerini izledi.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

İzledikleri karşısında şoke olan Müge Anlı, "Yuh devenin nalı!" diyerek tepkisini gösterdi!

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Nehir'in sevgilisi Selahattin görüntülerin yayınlanmasının ardından canlı yayına bağlanarak hakkındaki iddiaları inkar etti.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Müstakbel kayınvalidem ile kaçmadım diyen Selahattin, "Biz Nehir'le iki yıldır evliyiz. Ne o beni ne de ben onu mutlu edemedim. Ayrılmak istediğimi söyleyince de beni dövdü" dedi.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

TikTok videolarını da normal karşılayan Selahattin, söyledikleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı.

Müge Anlı, TikTok görüntülerini görünce gözlerine inanamadı

Sevgilisinin altınları ve paralarını da almadığını söyleyen Selahattin, "Üstüme atılan tüm suçlar iftira, Nehir yalan söylüyor" dedi.

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