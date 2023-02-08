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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

GİRİŞ TARİHİ: 08.02.2023, 15:57 GÜNCELLEME TARİHİ: 08.02.2023, 16:16
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Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Depremin vurduğu illerimiz için ülkenin birçok yerinde yardım kampanyaları düzenlendi.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

9 saat arayla meydana gelen büyük depremlerin ardından yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım yağdı. Anlı'nın canlı yayında yaptığı 'Depremzedelere destek' çağrısı karşılık buldu.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Anlı, bu defa iki büyük depremle sarsılan 10 il için yardım kampanyası başlattı.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

"Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi" projesi izleyicilerle el ele verilerek hayata geçirdi. Aşevi sayesinde zor durumda kalan vatandaşa yardım elini uzatıldı.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi tarafından Türk Kızılayı aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 30 milyon TL'ye yaklaştı.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Sıcak yemek soğuk ve zorlu kış günlerinde depremzedelerin içini ısıttı.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

13.5 milyon kişinin etkilendiği depremin yaraları hep birlikte sarılmaya çalışılıyor.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

85 milyon birlik olarak zor günleri atlamak için uğraşıyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım ve destek ekipleri geliyor.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Yardımsever kişiliğiyle tanınan Müge Anlı, depremzedeler için bağış topluyor.

Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek sağlamak için siz de MÜGE yazarak 2868'e mesaj gönderebilirsiniz.

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