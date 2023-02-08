Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi deprem bölgesinde...

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Depremin vurduğu illerimiz için ülkenin birçok yerinde yardım kampanyaları düzenlendi.
9 saat arayla meydana gelen büyük depremlerin ardından yurdun dört bir yanından depremzedelere yardım yağdı. Anlı'nın canlı yayında yaptığı 'Depremzedelere destek' çağrısı karşılık buldu.
"Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi" projesi izleyicilerle el ele verilerek hayata geçirdi. Aşevi sayesinde zor durumda kalan vatandaşa yardım elini uzatıldı.
Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi tarafından Türk Kızılayı aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar 30 milyon TL'ye yaklaştı.
85 milyon birlik olarak zor günleri atlamak için uğraşıyor. Dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım ve destek ekipleri geliyor.