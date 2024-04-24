Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını iddia ederek 8 yaşındaki kızına kavuşmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Canlı yayına çıkan ikili yasak aşk iddialarını doğruladı. Aile Bakanlığı yayını ihbar olarak kabul etti ve 8 yaşındaki çocuk için uzmanlar devreye girdi.