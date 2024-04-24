Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını iddia ederek 8 yaşındaki kızına kavuşmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Canlı yayına çıkan ikili yasak aşk iddialarını doğruladı. Aile Bakanlığı yayını ihbar olarak kabul etti ve 8 yaşındaki çocuk için uzmanlar devreye girdi.
Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in başına gelenler tüm Türkiye'nin gündemini sarsmıştı.
Söyledikleriyle herkesi şaşırtan Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söylemişti.
Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı' yardım istemişti.
Geçtiğimiz gün yayına katılan Tuğçe Akpençe ve birlikte kaçtığı üvey oğlu 19 yaşındaki Mustafa Yetik, milyonların önünde ilişkilerini kabul etti.
Müge Anlı'nın programında gösterilen bir videoda Mustafa'nın Tuğçe'ye 'anne' diye seslendiği duyuldu.
Bu görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenen Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu.
8 yaşındaki Melodi'nin velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi. Bakanlığın yönlendirdiği ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.
Müge Anlı bugünkü canlı yayınında, savcılık talimatıyla 8 yaşındaki kız çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.