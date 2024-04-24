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Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

GİRİŞ TARİHİ: 24.04.2024, 13:02 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.04.2024, 13:03
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Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Umut Yetik, 19 yaşındaki oğlunun 29 yaşındaki eşiyle kaçtığını iddia ederek 8 yaşındaki kızına kavuşmak için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Canlı yayına çıkan ikili yasak aşk iddialarını doğruladı. Aile Bakanlığı yayını ihbar olarak kabul etti ve 8 yaşındaki çocuk için uzmanlar devreye girdi.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Müge Anlı'nın programına katılan Umut Yetkin'in başına gelenler tüm Türkiye'nin gündemini sarsmıştı.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Söyledikleriyle herkesi şaşırtan Umut Yetik, kağıt üstünde boşandığı ikinci eşinin, ilk evliliğinden olan oğlu Mustafa ile kaçtığı ve yanlarında 8 yaşındaki kızları Melodi Naz'ı götürdüğünü söylemişti.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Umut Yetik, 8 yaşındaki kızını aramak için Müge Anlı' yardım istemişti.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Geçtiğimiz gün yayına katılan Tuğçe Akpençe ve birlikte kaçtığı üvey oğlu 19 yaşındaki Mustafa Yetik, milyonların önünde ilişkilerini kabul etti.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Müge Anlı'nın programında gösterilen bir videoda Mustafa'nın Tuğçe'ye 'anne' diye seslendiği duyuldu.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Bu görüntülerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na seslenen Müge Anlı'nın çağrısı yanıt buldu.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

8 yaşındaki Melodi'nin velayetinin anneden alınması için Bakanlık devreye girdi. Bakanlığın yönlendirdiği ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Müge Anlı bugünkü canlı yayınında, savcılık talimatıyla 8 yaşındaki kız çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.

Müge Anlı yayını ihbar olarak kabul edildi! 8 yaşındaki çocuk ilişki yumağı içinden kurtarıldı!

Doğru karar verildiğini söyleyen baba Umut Yetik, "O sapıkların yanında kalmasından ise devlet himayesinde olması çok daha iyi. Kızımı en kısa zamanda alıp yuvasına, ailesine getirmek istiyorum" dedi.

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