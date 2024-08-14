Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu! Detaylar haberimizde...
atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezona bomba bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?
18 yıldır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hiç şüphesiz gündüz kuşağı programlarının yenilmez rakibi haline geldi.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.
28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Eylül Pazartesi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla izleyicileri ekranlara kilitleyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezonuyla 2 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!