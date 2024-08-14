canli-yayin
CANLI YAYIN
Kardeşlerim
3
BİLDİRİMLER
  • atv Gün Ortası
    atv Gün Ortası YENİ BÖLÜM
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yeni sezon başlangıç tarihi belli oldu! İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 14.08.2024, 16:07 GÜNCELLEME TARİHİ: 14.08.2024, 16:08
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu! Detaylar haberimizde...

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezona bomba bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. İzleyicilerin merakla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor?

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

18 yıldır atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hiç şüphesiz gündüz kuşağı programlarının yenilmez rakibi haline geldi.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı program, özellikle işlediği kayıp ve aydınlattığı sayısızız cinayetlerle gündemden düşmezken, Anlı ve ekibi bu hassas konuları büyük titizlikle işliyor.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 2 Eylül Pazartesi ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla izleyicileri ekranlara kilitleyen "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yeni sezonuyla 2 Eylül Pazartesi atv'de başlıyor!

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN