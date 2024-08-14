Müge Anlı yeni sezon ne zaman başlıyor? Müge Anlı yayın tarihi belli oldu!

28 Haziran'da sezon finali yapan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Faili meçhul sayısız cinayeti aydınlatan araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezon tarihi belli oldu! Detaylar haberimizde...