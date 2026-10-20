Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan, 27 yaşında ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk'tan uzun yıllar boyunca haber alınamadı.
Cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiaları üzerine eski eşi İlknur Düzgün ve onun yeni eşi İbrahim Ozan Düzgün hakkındaki şüpheler gündeme geldi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyada, yıllardır yanıt bekleyen soruların ardından önemli gelişmeler yaşandı.
Mehmet Çabuk'un kaybolmasıyla ilgili dosyada en önemli gelişme, cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti itiraf etmesiyle yaşandı.
İbrahim Ozan Düzgün, Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü açıkladı. İtirafın ardından bölgede yapılan kazı çalışmalarında kemiklere ulaşıldığı aktarıldı.
Yıllardır kayıp olan Mehmet Çabuk'un akıbetine ilişkin araştırmalar, gösterilen adreste yapılan kazı çalışmalarıyla yeni bir aşamaya taşında.
Müge Anlı yayınında da aktarılan gelişmede, evin bahçesinde yapılan kazıda kemiklere ulaşıldığı belirtildi. Böylece 10 yıldır aydınlatılmayı bekleyen dosyada soruşturmanın seyri değişti.
Cinayet itirafının ardından İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün de adli sürecin önemli isimleri arasında yer aldı.
Hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye getirilen iki isim, savcılık ve mahkeme işlemlerinden geçti.