Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

İlknur Düzgün'ün cinayetten haberdar olduğunu ancak Mehmet Çabuk'un bahçeye gömüldüğünü bilmediğini söylediği aktarılırken Selma Düzgün'ün ifadesinde cinayetten ve gömülme olayından haberdar olduğunu belirttiği ifade edildi.