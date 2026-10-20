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Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

2016 yılında Osmaniye'de kaybolan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen Mehmet Çabuk dosyasında 10 yıl sonra önemli gelişmeler yaşandı. Cezaevindeki İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti itiraf etmesinin ardından Mehmet Çabuk'un eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı. Kayınvalide Selma Düzgün hakkında ise ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı. İşte 10 yıl önce işlenen cinayetin detayları...

GİRİŞ TARİHİ: 20.10.2026 16:21 GÜNCELLEME TARİHİ: 20.10.2026 16:41
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Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Osmaniye'de 2016 yılında kaybolan, 27 yaşında ve bir çocuk babası olan Mehmet Çabuk'tan uzun yıllar boyunca haber alınamadı.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Cinayete kurban gitmiş olabileceği iddiaları üzerine eski eşi İlknur Düzgün ve onun yeni eşi İbrahim Ozan Düzgün hakkındaki şüpheler gündeme geldi.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan dosyada, yıllardır yanıt bekleyen soruların ardından önemli gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Mehmet Çabuk'un kaybolmasıyla ilgili dosyada en önemli gelişme, cezaevinde bulunan İbrahim Ozan Düzgün'ün cinayeti itiraf etmesiyle yaşandı.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

İbrahim Ozan Düzgün, Mehmet Çabuk'u öldürdüğünü ve evinin bahçesine gömdüğünü açıkladı. İtirafın ardından bölgede yapılan kazı çalışmalarında kemiklere ulaşıldığı aktarıldı.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Yıllardır kayıp olan Mehmet Çabuk'un akıbetine ilişkin araştırmalar, gösterilen adreste yapılan kazı çalışmalarıyla yeni bir aşamaya taşında.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Müge Anlı yayınında da aktarılan gelişmede, evin bahçesinde yapılan kazıda kemiklere ulaşıldığı belirtildi. Böylece 10 yıldır aydınlatılmayı bekleyen dosyada soruşturmanın seyri değişti.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Cinayet itirafının ardından İlknur Düzgün ve kayınvalidesi Selma Düzgün de adli sürecin önemli isimleri arasında yer aldı.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

Hastanedeki kontrollerinin ardından adliyeye getirilen iki isim, savcılık ve mahkeme işlemlerinden geçti.

Müge Anlı’da 10 yıllık Mehmet Çabuk dosyası çözüldü! Eski eşi İlknur Düzgün tutuklandı!

İlknur Düzgün'ün cinayetten haberdar olduğunu ancak Mehmet Çabuk'un bahçeye gömüldüğünü bilmediğini söylediği aktarılırken Selma Düzgün'ün ifadesinde cinayetten ve gömülme olayından haberdar olduğunu belirttiği ifade edildi.

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