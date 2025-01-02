Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.