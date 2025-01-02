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Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

20 yıl önce ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Nezaket Uyur dosyasında sıcak gelişmeler yaşandı. Müge Anlı, eski eş ile birlikte 5 kişinin gözaltına alındığını, cinayet itirafının geldiğini açıkladı. Bir başka detay da baba Yusuf kızlarının kendinden olmadıgını söylemesiydi. Müge Anlı canlı yayında DNA sonucunu açıkladı! İşte Nezaket Uyur cinayetinde son gelişmeler...

GİRİŞ TARİHİ: 02.01.2025, 11:51 GÜNCELLEME TARİHİ: 02.01.2025, 11:57
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Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

2005'den beri kayıp olan anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia eden Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler olayın aydınlatılması için Müge Anlı'ya başvurdular.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Cinayetle suçlanan baba Yusuf, bu süreç boyunca suçlamaları kabul etmemişti.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Eski eşini kendisine ihanet etmekle suçlayan Yusuf, kızlarının kendisinden olmadığını söylemişti.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

İlerleyen zamanlarda gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Sorgular sırasında cinayet itirafı geldi. 20 yıllık düğüm çözüldü.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

İtirafa göre, amca Adem, kardeşinin eşi Nezaket ile ilişki yaşadığını, bu ilişkiyi kardeşi Yusuf'un öğrendiğini, intikam için tecavüz ederek öldürdüklerini söyledi. Amcalardan biri de genç kadını Belgrad'a gömdüklerini söyledi.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Müge Anlı, gözaltındaki 5 kardeşten en ketum ve soğukkanlısının baba Yusuf olduğunu söylerken ayrıca kardeşlerden Adem'in Nezaket Uyur'la ilişkisi olduğu iddiasına "Bir kerelik bir şeydi. Şeytana uydum" diyerek yanıt verdiğini belirtti.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Gözaltına alınmayan amca Murta Bey de stüdyodaydı. Müge Anlı, Murat Bey'in de her şeyi bildiği halde sustuğunu ileri sürdü.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Programda Habibe'nin kendi kızı olup olmadığının şüphesini yaşadığını iddia eden baba Yusuf, DNA testi istedi ve DNA sonuçları açıklandı.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Habibe, Sebile ve Nebile kız kardeşlerin Yusuf Bığrık'ın çocukları olduğu DNA sonucuyla ortaya çıktı. Böylelikle babanın şüpheleri boşa çıktı.

Müge Anlı'da 20 yıllık düğüm çözüldü! Nezaket Uyur cinayetinde ilk itiraf geldi!

Gözyaşları içinde sonuçları açıklayan Müge Anlı, "Keşke babanız burada olsaydı da, gerçekleri yüzüne okusaydık" dedi.

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