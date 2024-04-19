Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrenmesi ile gündeme gelen Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmişti. Günlerdir herkesi ekran başına kilitleyen, ünlü isimlerin adının geçtiği olayda birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Hiç bilmeyenler için adım adım Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesini bulmak üzere çıktığı Müge Anlı'da yaşananlar…
Metin Akpınar'a açtığı babalık davası sonucu biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenmesi ile gündeme gelen Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.
Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programa davet ettiği Duygu Nebi Oğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi.
Milyonları ekrana kilitleyen olayda, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı.
Filmleri ile büyüdüğü Metin Akpınar'ın ikiz kardeşi ile kendisinin babası olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, farklı babalardan iki kardeşi daha olduğunu söyledi.
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, tüm gerçekleri anlatması için annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak istediğini söyledi.
Duygu Nebioğlu, annesi ile en son 2010 yılında, babasının Metin Akpınar olduğunu yeni öğrendiği zamanlarda görüştüğünü anlattı.
Dört kız kardeş olduklarını anlatan Nebioğlu, annelerinin Almanya'da yaşadığı bilgisine sahip olduklarını ifade etti. Bir dönem, filmlerde küçük roller alan Suphiye Orancı'nın sanat dünyasından çevresi olduğu biliniyordu.
İkiz kardeşi ile evlatlık olduklarını 10 yaşında öğrenen Duygu Nebioğlu'na öz ailesinin trafik kazasında öldüğü söylenmişti.