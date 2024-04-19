Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında bugüne kadar neler yaşandı?

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrenmesi ile gündeme gelen Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmişti. Günlerdir herkesi ekran başına kilitleyen, ünlü isimlerin adının geçtiği olayda birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Hiç bilmeyenler için adım adım Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesini bulmak üzere çıktığı Müge Anlı'da yaşananlar…