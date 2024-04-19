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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında bugüne kadar neler yaşandı?

GİRİŞ TARİHİ: 19.04.2024, 15:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 19.04.2024, 15:32
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Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu öğrenmesi ile gündeme gelen Duygu Nebioğlu, annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmişti. Günlerdir herkesi ekran başına kilitleyen, ünlü isimlerin adının geçtiği olayda birbirinden çarpıcı gelişmeler yaşandı. Hiç bilmeyenler için adım adım Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun annesini bulmak üzere çıktığı Müge Anlı'da yaşananlar…

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Metin Akpınar'a açtığı babalık davası sonucu biyolojik babasının Metin Akpınar olduğunu öğrenmesi ile gündeme gelen Duygu Nebioğlu, annesini bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı'nın programa davet ettiği Duygu Nebi Oğlu, en son 2010 yılında görüştüğü annesini bulmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına geldi.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Milyonları ekrana kilitleyen olayda, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu'nun yaptığı açıklamalar herkesi şaşırttı.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Filmleri ile büyüdüğü Metin Akpınar'ın ikiz kardeşi ile kendisinin babası olduğunu öğrenen Duygu Nebioğlu, farklı babalardan iki kardeşi daha olduğunu söyledi.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, tüm gerçekleri anlatması için annesi Suphiye Orancı'ya ulaşmak istediğini söyledi.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Duygu Nebioğlu, annesi ile en son 2010 yılında, babasının Metin Akpınar olduğunu yeni öğrendiği zamanlarda görüştüğünü anlattı.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Dört kız kardeş olduklarını anlatan Nebioğlu, annelerinin Almanya'da yaşadığı bilgisine sahip olduklarını ifade etti. Bir dönem, filmlerde küçük roller alan Suphiye Orancı'nın sanat dünyasından çevresi olduğu biliniyordu.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

İkiz kardeşi ile evlatlık olduklarını 10 yaşında öğrenen Duygu Nebioğlu'na öz ailesinin trafik kazasında öldüğü söylenmişti.

Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?
Müge Anlı’da annesini arayan Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu olayında neler yaşandı?

Gerçeklerin 35 yıl sonra aydınlatıldığı olayda Müge Anlı canlı yayınında yeni detaylar ortaya çıktı.

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