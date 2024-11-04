canli-yayin
CANLI YAYIN
Müge Anlı ile Tatlı Sert
9
BİLDİRİMLER
  • Kuruluş Osman - 2. Fragman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Kuruluş Osman
    Kuruluş Osman YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı - 2. Fragman
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Bir Gece Masalı
    Bir Gece Masalı YENİ FRAGMAN
  • Kahvaltı Haberleri
    Kahvaltı Haberleri YENİ BÖLÜM
  • Kim Milyoner Olmak İster?
    Kim Milyoner Olmak İster? YENİ BÖLÜM
  • atv Ana Haber
    atv Ana Haber YENİ BÖLÜM
  • Dizi TV
    Dizi TV YENİ BÖLÜM
  • Nihat Hatipoğlu ile Kur’an ve Sünnet
    Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet YENİ BÖLÜM
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

GİRİŞ TARİHİ: 04.11.2024, 11:19 GÜNCELLEME TARİHİ: 04.11.2024, 11:30
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

31 Ekim'de İstanbul'da babaannesinin evinden çıkıp kaybolan Şirin Elmas Hanilçi'den kahreden haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Müge Anlı'nın da aradığı küçük kız için tüm Türkiye alarma geçmişti.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Her yerde aranan Şirin'den gelecek güzel haber beklenirken, cenazesine ulaşıldı.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Son olarak 1974 doğumlu bir kağıt toplayıcı erkeğin yanında görünen küçük kızın şahıs tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Şirin'in dilendirdiği, çöp toplatıldığı biliniyordu.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Başına geleceklerden habersiz olan küçük Şirin'in son görüntülerinde katiliyle güle oynaya çöp konteynerları karıştığı görüldü.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Cani adamın Şirin'i öldürdükten sonra hayatına normal bir şekilde devam ettiği kamera görüntülerine yansıdı.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Emniyet güçlerinin titiz çalışmaıs sonrasında yakalanan katil, ifadesinde öldürdüm iki mezar attım dedi. Cani parmaklıklar ardına gönderildi.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Müge Anlı: "Bana bu çekçek görüntüsü Irmak Kupal cinayetini hatırlattı." diyerek herkesi evlatlarını koruma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

Yaşananları izlemek için tıklayın

DİĞER GALERİLER

ARAMA
CANLI YAYIN