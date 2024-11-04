Müge Anlı'da aranan 6 yaşındaki Şirin'in kahreden ölümü

31 Ekim'de İstanbul'da babaannesinin evinden çıkıp kaybolan Şirin Elmas Hanilçi'den kahreden haber geldi. Küçük kızın cansız bedeni Feriköy Mezarlığı'nda bulundu.
Son olarak 1974 doğumlu bir kağıt toplayıcı erkeğin yanında görünen küçük kızın şahıs tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.
Başına geleceklerden habersiz olan küçük Şirin'in son görüntülerinde katiliyle güle oynaya çöp konteynerları karıştığı görüldü.
Cani adamın Şirin'i öldürdükten sonra hayatına normal bir şekilde devam ettiği kamera görüntülerine yansıdı.
Emniyet güçlerinin titiz çalışmaıs sonrasında yakalanan katil, ifadesinde öldürdüm iki mezar attım dedi. Cani parmaklıklar ardına gönderildi.
Müge Anlı: "Bana bu çekçek görüntüsü Irmak Kupal cinayetini hatırlattı." diyerek herkesi evlatlarını koruma konusunda dikkatli olmaları konusunda uyardı.