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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 24.10.2024, 15:11 GÜNCELLEME TARİHİ: 24.10.2024, 15:18
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Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Ali Can Demirci'nin şüpheli kaybı... 29 Haziran Cumartesi günü Antalya Kemer Konyaltı'ndan kaybolan 32 yaşındaki Ali Can Demirci'yi aramak için ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Dört aydır kendisinden haber alınamayan genç adamın akıbeti araştırıldı.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Kaynak ustası Ali Can Demirci olayı nedir? 3 çocuk babası Ali Can Demirci'den Haziran ayından bu yana haber alınamıyor.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Konyaaltı sahilindeki ağaçlık alana giden ve bir daha kendisine ulaşılamayan genç adamın eve dönmemesi ve cep telefonununa ulaşılamaması üzerine polise kayp başvurusu yapıldı.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Gencin endişeli ailesi, atv'nin sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'e başvurdu.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Hem arkadaşı hem de akrabası olan Hasan Hüseyin Keman'ın yakın çevresine "O gün Ali Can ile kavga ettik, öldürüp sahile gömdük!" sözleri canlı yayına yansıdı.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Acılı anne Nergis Demirci: "Kemiğine bile razıyım, benim kuzumu bul Müge kızım!" sözleriyle yürekleri dağladı.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Şüpheli kayıpla okların hedefi gelen son görüştüğü arkadaşları yayına Konya'dan görüntülü olarak katıldı.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Haklarında iddiaları reddeden gençler, Ali Can Demirci'ye neden para gönderdiklerini açıklamakta zorlandı.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Zararlı madde kullandıkları düşünülen gençlerin yaşadıkları tartışma sonucunda Ali Can Demirci'nin canına kıydıkları öne sürüldü.

Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Ali Can Demirci'ye ne oldu? Kaynak ustası hayatta mı yoksa arkadaşları tarafından hayattan koparıldı mı? Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla atv'de

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