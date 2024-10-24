Müge Anlı'da aranan Ali Can Demirci öldürüldü mü?

Ali Can Demirci'nin şüpheli kaybı... 29 Haziran Cumartesi günü Antalya Kemer Konyaltı'ndan kaybolan 32 yaşındaki Ali Can Demirci'yi aramak için ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Dört aydır kendisinden haber alınamayan genç adamın akıbeti araştırıldı.
Kaynak ustası Ali Can Demirci olayı nedir? 3 çocuk babası Ali Can Demirci'den Haziran ayından bu yana haber alınamıyor.
Konyaaltı sahilindeki ağaçlık alana giden ve bir daha kendisine ulaşılamayan genç adamın eve dönmemesi ve cep telefonununa ulaşılamaması üzerine polise kayp başvurusu yapıldı.
Hem arkadaşı hem de akrabası olan Hasan Hüseyin Keman'ın yakın çevresine "O gün Ali Can ile kavga ettik, öldürüp sahile gömdük!" sözleri canlı yayına yansıdı.
Acılı anne Nergis Demirci: "Kemiğine bile razıyım, benim kuzumu bul Müge kızım!" sözleriyle yürekleri dağladı.
Şüpheli kayıpla okların hedefi gelen son görüştüğü arkadaşları yayına Konya'dan görüntülü olarak katıldı.
Haklarında iddiaları reddeden gençler, Ali Can Demirci'ye neden para gönderdiklerini açıklamakta zorlandı.
Zararlı madde kullandıkları düşünülen gençlerin yaşadıkları tartışma sonucunda Ali Can Demirci'nin canına kıydıkları öne sürüldü.