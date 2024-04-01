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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 01.04.2024, 12:50 GÜNCELLEME TARİHİ: 01.04.2024, 14:11
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Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

atv'de yayınlanan fenomen program Müge Anlı ve Tatlı Sert'te 28 yaşındaki Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk aranıyor. 12 Mart Salı günü Ankara'da şüpheli şekilde kaybolan Cemile'nin bulunması için ailesi, araştırmacı ve gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Kardeşleri Cemile'nin bir an önce bulunmasını isteyen kız kardeşler Şerife ve Safiye yaşananlarda ağabeyleri İsa'nın parmağı olduğunu düşündüklerini söylediler.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Kayıp Cemile'nin eski eşi Serdal yayına katılarak İsa'nın miras meselesi yüzünden Cemile'yi "O evde seni yaşatmayacağım!" dediğini ve "Seni keserim!" diye yemin ettiğini öne sürdü.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Kızını günlerdir göremeyen endişeli baba eski eşinin ve kızının canından endişe duyduğunu anlattı.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Kardeşinin ve yeğeninin canından endişe duyan Şerife, ağlayarak İsa'nın tehditlerini ve Cemile'nin evine adam göndererek rahatsız ettirdiğini iddia etti.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

İddiaların odağındaki isim İsa'ydı. Sürekli cezaevine girip çıkan İsa'nın "Ben babamın evindeki hissemi size vereyim siz bana parasını verin." dediği yönündeydi. Üfürükçülük ve medyumluk ile uğraştığı söylenen İsa yayına telefonla bağlanarak tüm bu iddiaları reddetti.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Kardeşiyle sürekli iletişim halinde olduklarından bahseden Şerife kayıp anne kızın canlarından endişe duymaya başladıklarını ifade etti Cemile Karadavut için korkan ablalar ve eski eş Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Talihsiz kadın ve küçük kızı nerede?

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Kız kardeşleri ağabeylerini suçlamakta haklı mı? Müge Anlı'nın derinlemesine incelediği konunun perde arkasında neler var? Sır perdesi aralanacak mı?

Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de.

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