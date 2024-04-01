Müge Anlı'da aranan Cemile Karadavut ve 9 yaşındaki kızı Sultan Şentürk öldürüldü mü?

İddiaların odağındaki isim İsa'ydı. Sürekli cezaevine girip çıkan İsa'nın "Ben babamın evindeki hissemi size vereyim siz bana parasını verin." dediği yönündeydi. Üfürükçülük ve medyumluk ile uğraştığı söylenen İsa yayına telefonla bağlanarak tüm bu iddiaları reddetti.