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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

GİRİŞ TARİHİ: 23.02.2024, 14:16 GÜNCELLEME TARİHİ: 23.02.2024, 14:34
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Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Ordu'nun Gölköy ilçesindeki köyden 2004 yılında 2 yaşındayken esrarengiz bir şekilde kaybolan Gamze bebeğin akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılmaya başlandı. Milyonları ekrana kilitleyen konuda öyle iddialar ortaya atıldı ki... Sır gibi saklanan olayda neler yaşandı?

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Konuyla alakalı Müge Anlı ihbar hatlarına telefon yağdı. Bebeğin annesi Yasemin ve elti Gülbani hakkında konuşulanlar izleyiciyi şoke etti. Gülbani ve yasak aşk yaşadığı öne sürülen Mecit'in Gamze bebeği zengin bir aileye sattığı iddiası canlı yayına taşındı.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Görgü şahidi olduğunu söyleyen bir kadın; "Ben Ordu'da çalışıyorum. Buraya gelen Gölköy'lü bir müşteri bu olayla ilgili şunları söyledi. Bu Mecit ve Gülbani zamanında Adapazarı'ndan zengin bir aileye çocuğu satmak için plan yapmışlar. Gülbani parayı almış. Karşı taraf 'Parayı gönderdik çocuğu istiyoruz' diyor. Mecit kaçırıp ona veriyor" dedi.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Talihsiz bebeğin babası Ömer, ağabeyinin eşi Gülbani'nin Mecit Yıldırım'la yasak aşk yaşadığını aktardı.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

"O dönem ağabeyim ile Giresun Trabzon yüksek gerilim hattında bir işte çalışıyorduk. Gülbani, abimi aradı. Mecit'in evini bastığını söyledi. Biz de hemen yaşadığımız yere gittik."

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

"Döndüğümüzde herkes Mecit ve Gülbani'nin yasak aşkını konuşuyordu. Daha sonra Mecit beni aradı, ona ağır sözler söyledim. Olaydan iki gün sonra kızım kayıplara karıştı." açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Olayların hedefindeki isim haline gelen Gülbani de eltisi Yasemin'in Mümin adlı kasap bir kişiyle yasak aşk yaşadığını öne sürdü.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Kimilere göre de kız Kasap Mümin'in yanındaydı. Gamze'nin nerede olduğuna dair bir sese ulaşılamadı ;ancak kaybın eltilerin evlilikleri dışındaki ilişkileriyle bağlantısı olduğu üzerinde duruldu.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı ise konuya tepki gösterdi ve bu çarpık ilişki yumağı içerisinde Gamze'nin kaybolduğuna dikkat çekti.

Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Hayatta ise 22 yaşında olan kızın başına ne geldiği merak konusuydu.

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