Müge Anlı'da aranan Gamze bebeğin kaybındaki sır ne?

Görgü şahidi olduğunu söyleyen bir kadın; "Ben Ordu'da çalışıyorum. Buraya gelen Gölköy'lü bir müşteri bu olayla ilgili şunları söyledi. Bu Mecit ve Gülbani zamanında Adapazarı'ndan zengin bir aileye çocuğu satmak için plan yapmışlar. Gülbani parayı almış. Karşı taraf 'Parayı gönderdik çocuğu istiyoruz' diyor. Mecit kaçırıp ona veriyor" dedi.