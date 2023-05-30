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Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

GİRİŞ TARİHİ: 30.05.2023, 12:35 GÜNCELLEME TARİHİ: 30.05.2023, 12:42
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Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

atv'nin fenomen programı'Müge Anlı ile Tatlı Sert' bir kayıp vakasını daha çözdü.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

Almanya'da yaşayan ve kısa süre önce Türkiye'ye gelen Aysu Eralp'in teyzesi ulaşamayınca araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

30 yaşındaki kadının 21 Mayıs'ta Balıkesir'de kaldığı apart oteldeki odasının balkonundan şüpheli bir şekilde düştüğü öğrenildi.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

Durumu ağır olan Aysu'nın Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde yattığı bilgisine ulaşıldı.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

Butik oteldeki personeller programa bağlanarak talihsiz kadının sevgilisiyle tartışmalarını duyduklarını söyledi.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

"Gece 01:00-02:00 gibi balkondan düşmüş bir şekilde yerde gördük" açıklamasında bulundu.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

Kamera kayıtlarını polise veren çalışanlar olayı detaylı bir şekilde anlattı.

Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de

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