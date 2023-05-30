Müge Anlı'da aranan genç kadın yoğun bakımda bulundu

Almanya'da yaşayan ve kısa süre önce Türkiye'ye gelen Aysu Eralp'in teyzesi ulaşamayınca araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
30 yaşındaki kadının 21 Mayıs'ta Balıkesir'de kaldığı apart oteldeki odasının balkonundan şüpheli bir şekilde düştüğü öğrenildi.
Durumu ağır olan Aysu'nın Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda bilinci kapalı bir şekilde yattığı bilgisine ulaşıldı.
Butik oteldeki personeller programa bağlanarak talihsiz kadının sevgilisiyle tartışmalarını duyduklarını söyledi.