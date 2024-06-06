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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

GİRİŞ TARİHİ: 06.06.2024, 15:28 GÜNCELLEME TARİHİ: 06.06.2024, 17:31
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Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 22 yaşındaki Selin Öztürk aranıyor. Kızının hayatından endişe duyan anne Yeliz Karalar, Selin Öztürk'ün bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden kaybolan genç kızdan bir buçuk aydır haber alınamadı. Selin Öztürk'ün zararlı madde yüzünden hayatına son mu verildi?

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Anne evinden "Ben babama gideceğim." diyerek ayrılan Selin Öztürk'ten kaybından yıllardır görmediği oğlu Furkan'dan şüphelendiğini söyledi. Oğlunun çelişkili konuştuğunu anlatan Karalar, kızının hayatından endişe duyduğunu anlattı.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Furkan yayına bağlanarak tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Selin'in evine yapılan baskında 6 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Furkan, "Aranması olduğu için kardeşim kaçmış olabilir ya da tutuklanmış olabilir" dedi.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Yayında Furkan, annesi ve kardeşi hakkında gelen mesajları Müge Anlı'ya okuttu. Mesajlarda, anne ve kızın birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Programa bağlanan bir gizli tanık, Yeliz hiçbir şekilde ilgili bir anne değildi dedi.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

"Babasından annesine rahatlığı için geliyordu. Tütün alkol kullanımında mesela... Babasında da maddi yönden rahattı ama gece dışarı çıkmasına izin vermezdi. Yine de evden kaçıp giderdi." ifadelerini kullandı.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Yayında şok edici bir gelişmeler yaşanmaya devam etti. Selin Öztürk'ün Spil Dağı'nda dayı dediği kişi ve tarafından şiddete uğradığını ve orada bırakıldığını söyledi.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Bu iddialar sonrası genç kızın kaybında cinayet şüphesi oluştu.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Selin'in arkadaşı Tolga'nın sosyal medya hesabına fake hesaptan bir fotoğraf geldi. Yazan kişi Selin'in yaşadığını ve Fatma Akar denilen kadının yanında olduğunu iddia ediyordu. Fatma Akar hakkındaki iddiaları cevaplamak için yayına katıldı ve o karenin geçmiş yıllara ait olduğunu söyledi.

Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Genç kız hakkında ortaya atılan en önemli iddialardan biri de yasaklı madde ticareti yaptığıydı.

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