Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

atv'nin fenomen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert'te 22 yaşındaki Selin Öztürk aranıyor. Kızının hayatından endişe duyan anne Yeliz Karalar, Selin Öztürk'ün bulunması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım istedi. 16 Nisan Salı günü Manisa'nın Şehzadeler ilçesinden kaybolan genç kızdan bir buçuk aydır haber alınamadı. Selin Öztürk'ün zararlı madde yüzünden hayatına son mu verildi?
Anne evinden "Ben babama gideceğim." diyerek ayrılan Selin Öztürk'ten kaybından yıllardır görmediği oğlu Furkan'dan şüphelendiğini söyledi. Oğlunun çelişkili konuştuğunu anlatan Karalar, kızının hayatından endişe duyduğunu anlattı.
Furkan yayına bağlanarak tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Selin'in evine yapılan baskında 6 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Furkan, "Aranması olduğu için kardeşim kaçmış olabilir ya da tutuklanmış olabilir" dedi.
Yayında Furkan, annesi ve kardeşi hakkında gelen mesajları Müge Anlı'ya okuttu. Mesajlarda, anne ve kızın birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi.
"Babasından annesine rahatlığı için geliyordu. Tütün alkol kullanımında mesela... Babasında da maddi yönden rahattı ama gece dışarı çıkmasına izin vermezdi. Yine de evden kaçıp giderdi." ifadelerini kullandı.
Yayında şok edici bir gelişmeler yaşanmaya devam etti. Selin Öztürk'ün Spil Dağı'nda dayı dediği kişi ve tarafından şiddete uğradığını ve orada bırakıldığını söyledi.
Selin'in arkadaşı Tolga'nın sosyal medya hesabına fake hesaptan bir fotoğraf geldi. Yazan kişi Selin'in yaşadığını ve Fatma Akar denilen kadının yanında olduğunu iddia ediyordu. Fatma Akar hakkındaki iddiaları cevaplamak için yayına katıldı ve o karenin geçmiş yıllara ait olduğunu söyledi.