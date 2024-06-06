Müge Anlı'da aranan Selin Öztürk nerede? Şüpheli kayıpta cinayet şüphesi...

Furkan yayına bağlanarak tüm bu iddiaların asılsız olduğunu ifade etti. Selin'in evine yapılan baskında 6 kg uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyleyen Furkan, "Aranması olduğu için kardeşim kaçmış olabilir ya da tutuklanmış olabilir" dedi.