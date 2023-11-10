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Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

GİRİŞ TARİHİ: 10.11.2023, 16:20 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.11.2023, 17:18
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Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Haftalardır Müge Anlı'da aranan genç aşçı Yusuf Kavuk olayında sıcak gelişmeler yaşandı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

4 Temmuz'da Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüpheli şekilde kaybolan genç adamın kaybında cinayet iddiaları güçlendi. Savcılık harekete geçti.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Yusuf Kavuk olayı nedir? Neler yaşandı? Oğullarından 4 aydır haber alamayan Kavuk Ailesi, büyük bir endişe içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Yusuf Kavuk'un Derya Altun ile ilişkisi yüzünden ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Genç aşçının son görüştüğü kişi olduğu belirtilen eski patronu Arsen Bey de canlı yayına bağlandı, bildiklerini aktardı.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Kayıp gencin kaybolduğu gün Harun Ateş ile kavga ettiği yönünde yayına telefon geldi.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Yusuf Kavuk'un arkadaşı Harun Ateş ile sevgilisi Derya Altun'un lişki yaşadığı öne sürüldü.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Başka bir kadınla evli olan Harun Ateş yasak aşk iddialarını reddetti.

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Yusuf Kavuk'un şüpheli kaybında kilit nokta Derya Altun mu?

Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

Harun Ateş bu kaybın neresinde? Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla 10.00'da atv'de

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