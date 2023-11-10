Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk kimdir? Genç aşçı öldürüldü mü?

4 Temmuz'da Bursa'nın İnegöl ilçesinde şüpheli şekilde kaybolan genç adamın kaybında cinayet iddiaları güçlendi. Savcılık harekete geçti.
Yusuf Kavuk olayı nedir? Neler yaşandı? Oğullarından 4 aydır haber alamayan Kavuk Ailesi, büyük bir endişe içinde araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın kapısını çaldı.
Yusuf Kavuk'un Derya Altun ile ilişkisi yüzünden ortadan kaybolmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruldu.
Genç aşçının son görüştüğü kişi olduğu belirtilen eski patronu Arsen Bey de canlı yayına bağlandı, bildiklerini aktardı.