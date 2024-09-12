Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Mardin'den 25 Nisan'da sırra kadem basan ve kendisinden 5 aydır haber alınmayan İsmail Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın da aylardır aradığı 36 yaşındaki genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.
Müge Anlı konuyu derinlemesine araştırdığında oklar en yakın arkadaşını Hamdullah Önen'i işaret etmişti.
İsmail dayım diye bahsettiği kişiyi katlettiği ortaya çıkan Hamdullah Önen'in cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Emniyet ekiplerinin aylardır sürdüğü çalışmalar Hamdullah Önen ve bir arkadaşı cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi.