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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

2 çocuk babası 36 yaşındaki İsmail Demir'in kör kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

GİRİŞ TARİHİ: 12.09.2024, 14:41 GÜNCELLEME TARİHİ: 12.09.2024, 14:46
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Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Mardin'den 25 Nisan'da sırra kadem basan ve kendisinden 5 aydır haber alınmayan İsmail Demir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın da aylardır aradığı 36 yaşındaki genç adamın cansız bedenine ulaşıldı.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Kör kuyuya atılan adamın en yakını tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

2 çocuk babası İsmail Demir'e ait bir iz aranıyordu ama bulunamıyordu.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

İddialara göre eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılmış ve bir daha yuvasına dönmemişti.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Müge Anlı konuyu derinlemesine araştırdığında oklar en yakın arkadaşını Hamdullah Önen'i işaret etmişti.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Bir numaraları şüpheli olan Hamdullah canlı yayına katılmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

İsmail dayım diye bahsettiği kişiyi katlettiği ortaya çıkan Hamdullah Önen'in cinayeti işlediği ortaya çıktı.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Talihsiz adamı ayaklarını bağlayarak kör kuyuya attığı öğrenildi.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

Emniyet ekiplerinin aylardır sürdüğü çalışmalar Hamdullah Önen ve bir arkadaşı cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi.

Müge Anlı'da aranıyordu. İsmail Demir cinayete kurban gitmiş!

İsmail Demir neden ve nasıl öldürüldü?

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