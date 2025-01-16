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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

2006 yılında Çanakkale'den kaybolan Zekiye Aydın'ın sır dolu kaybında yeni bir gelişme yaşandı. Zekiye Aydın'ın Adil Önel tarafından öldürüldüğünü söyleyen itirafçı Sabri Önel, cenazenin bulunması için arama çalışmalarına katılmıştı. Gerçek sorguda ortaya çıktı, 18 yıl önce kaybolan Zekiye Aydın'ın aslında Sabri Önel tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Müge Anlı cinayet sarmalında bir düğümü daha çözdü! Zekiye Aydın'ın cesedi bulundu mu? İşte detaylar...

GİRİŞ TARİHİ: 16.01.2025, 10:59 GÜNCELLEME TARİHİ: 16.01.2025, 11:04
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Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Habibe, Sevile ve Nebile kardeşler, babalarının annelerini öldürdüğünü iddia etmelerinin ardından, Müge Anlı ve ekibi olayın üzerine giderek, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve Hüseyin Kılıç'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklamayı başarmıştı.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Olay zinciri tek tek çözülmeye başladı ve Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı iddia edilmişti.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Söylenilenler Zekiye Aydın'ın bu cinayetleri bildiği ve susmak istemediği için Adil Önel tarafından öldürülmüş olabileceğiydi...

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Yayının başından beri tüm olayların içinde olan Adil Önel ve kuzeni sabri cinayet iddialarını reddetmişti.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

O dönem 16 yaşında olan Sabri Önel, Adil Önel'in halasını öldürmüş olabileceğini söylemişti.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Sabri Önel, Adil Önel tarafından yıllarca tehdit edildiğini bu nedenle kızını okula bile gönderemediğini ifade ederek, canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Nezaket Kışı'nın da cansız bedenini bildiğini söyleyen Sabri Önel, JASAT ekiplerine yer göstermişti.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

18 yıllık cinayet sarmalında Sabri Önel'den itiraf geldi. Sabri Önel polis sorgusunda cinayeti kendsinin işlediğini itiraf etti.

Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Müge Anlı canlı yayında sıcak gelişmeyi aktardı ve Sabri Önel'in Zekiye Aydın'ı boğarak öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı.

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