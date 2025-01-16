Müge Anlı'da bir cinayet daha çözüldü! Sabri Önel, Zekiye Aydın'ı öldürdüğünü itiraf etti!

Habibe, Sevile ve Nebile kardeşler, babalarının annelerini öldürdüğünü iddia etmelerinin ardından, Müge Anlı ve ekibi olayın üzerine giderek, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve Hüseyin Kılıç'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklamayı başarmıştı.
Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı.
Olay zinciri tek tek çözülmeye başladı ve Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı iddia edilmişti.
Söylenilenler Zekiye Aydın'ın bu cinayetleri bildiği ve susmak istemediği için Adil Önel tarafından öldürülmüş olabileceğiydi...
Yayının başından beri tüm olayların içinde olan Adil Önel ve kuzeni sabri cinayet iddialarını reddetmişti.
Sabri Önel, Adil Önel tarafından yıllarca tehdit edildiğini bu nedenle kızını okula bile gönderemediğini ifade ederek, canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Nezaket Kışı'nın da cansız bedenini bildiğini söyleyen Sabri Önel, JASAT ekiplerine yer göstermişti.
18 yıllık cinayet sarmalında Sabri Önel'den itiraf geldi. Sabri Önel polis sorgusunda cinayeti kendsinin işlediğini itiraf etti.