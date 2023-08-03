Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Gaziantep'teki annesinin sevgilisinin evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal...
Babası ve babasının yakınları küçük çocuğun ölümünü şüpheli buluyordu. Müge Anlı'ya konuşan tanıkları küçük çocuğun feci şekilde şiddet gördüğünü ortaya çıkardı.
Recep Aldemir'i komşularının yanı sıra babası da ele verdi, iddiaların odağındaki isim için çember daralıyordu.
İlk olarak kızının düşerek öldüğünü söyleyen anne Melisa Ünal, acı gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti.
Olay günü sevgilisinin kollarında kızını bayılmış bir şekilde gördüğünü itiraf eden anne, "Sevgilim bana zorla scooterdan düştüğünü söyleyeceksin" dedi.
Melissa İlhan, ayrıldığı eşiyle aylardır haber alamadığı iki küçük kızı için Müge Anlı'ya başvurmuştu.
Arkadaşı ve sevgilisinin kendisinden menfaat sağlamak için kızlarının kaçırıldığını söyleyen Melissa İlhan, çocuklarıyla tehdit edildiğini iddia etti.