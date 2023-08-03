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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

GİRİŞ TARİHİ: 03.08.2023, 15:45 GÜNCELLEME TARİHİ: 03.08.2023, 15:57
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Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Gaziantep'teki annesinin sevgilisinin evinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal...

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Babası ve babasının yakınları küçük çocuğun ölümünü şüpheli buluyordu. Müge Anlı'ya konuşan tanıkları küçük çocuğun feci şekilde şiddet gördüğünü ortaya çıkardı.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Recep Aldemir'i komşularının yanı sıra babası da ele verdi, iddiaların odağındaki isim için çember daralıyordu.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Sevgilisi suçu küçük Meryem'in annesi Melisa Ünal'a yıkmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

İlk olarak kızının düşerek öldüğünü söyleyen anne Melisa Ünal, acı gerçeği Müge Anlı'da itiraf etti.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Olay günü sevgilisinin kollarında kızını bayılmış bir şekilde gördüğünü itiraf eden anne, "Sevgilim bana zorla scooterdan düştüğünü söyleyeceksin" dedi.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Recep Aldemir, 3 yaşındaki Meryem Çiğdem Ünal'ı öldürme suçuyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Melissa İlhan, ayrıldığı eşiyle aylardır haber alamadığı iki küçük kızı için Müge Anlı'ya başvurmuştu.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Arkadaşı ve sevgilisinin kendisinden menfaat sağlamak için kızlarının kaçırıldığını söyleyen Melissa İlhan, çocuklarıyla tehdit edildiğini iddia etti.

Müge Anlı'da bir sezon böyle geçti

Aylardır haber alınmayan kardeşlerden küçük olanı çok kısa sürede bulundu.

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