Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Alanya'dan şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Komşu Gökmen Kaya'nın da Nuran Şahin'in kaybından 2 gün sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Birlikte ortadan kayboldukları ortaya çıkan Gökmen Kaya'nın en son bindiği motosiklet bulundu! Arama çalışması yapılan yerde Nuran Şahin'e ait izler var mı? İki komşu en son nerede gördüldü? Müge Anlı'da ortaya çıkan önemli gelişme...
17 Nisan Çarşamba günü evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, Müge Anlı'dan yardım istedi.
Nuran Şahin'in kaybından 2 gün sonra komşusu olan ve Gökmen olarak bilinen Fetullah Kaya da kayıplara karıştı.
Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da Nuran Şahin'in bir otelde iki erkekle kaydı olduğu ortaya çıktı.
Oteldeki kayıtlarda erkeklerden birinin Durmuş Ali Çelik olduğu ortaya çıkarken, Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin'in ise bu kayıtlardan haberi olduğu öğrenildi.
Karısının başka erkeklerle görüştüğü iddialarını reddeden Mustafa Şahin, eşi Nuran Şahin'in kaybolduğu günü hatırlamadığını söyledi.
Tüm bunlar konuşulurken canlı yayına bağlanan bir izleyici Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in birlikte hareket ederek Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attıklarını iddia etti.