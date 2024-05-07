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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

GİRİŞ TARİHİ: 07.05.2024, 16:49 GÜNCELLEME TARİHİ: 07.05.2024, 16:57
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Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Alanya'dan şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Komşu Gökmen Kaya'nın da Nuran Şahin'in kaybından 2 gün sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Birlikte ortadan kayboldukları ortaya çıkan Gökmen Kaya'nın en son bindiği motosiklet bulundu! Arama çalışması yapılan yerde Nuran Şahin'e ait izler var mı? İki komşu en son nerede gördüldü? Müge Anlı'da ortaya çıkan önemli gelişme...

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

17 Nisan Çarşamba günü evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Nuran Şahin'in bulunması için kızı Sinem Şahin, Müge Anlı'dan yardım istedi.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Nuran Şahin'in kaybından 2 gün sonra komşusu olan ve Gökmen olarak bilinen Fetullah Kaya da kayıplara karıştı.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Şüpheli kayıpta firari komşu Gökmen Kaya'nın bir ilgisi olup olmadığı gündeme geldi.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Konunun derinlemesine incelendiği Müge Anlı'da Nuran Şahin'in bir otelde iki erkekle kaydı olduğu ortaya çıktı.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Oteldeki kayıtlarda erkeklerden birinin Durmuş Ali Çelik olduğu ortaya çıkarken, Nuran Şahin'in eşi Mustafa Şahin'in ise bu kayıtlardan haberi olduğu öğrenildi.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Karısının başka erkeklerle görüştüğü iddialarını reddeden Mustafa Şahin, eşi Nuran Şahin'in kaybolduğu günü hatırlamadığını söyledi.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Tüm bunlar konuşulurken canlı yayına bağlanan bir izleyici Durmuş Ali Çelik ve Mustafa Şahin'in birlikte hareket ederek Nuran Şahin ve Fetullah Kaya'yı öldürüp uçurumdan attıklarını iddia etti.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

İki komşu için kadavra köpekleriyle Çeçek ve Sazak Mevkii'nde arama çalışmaları gerçekleştirildi.

Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

Kasten öldürme suçundan aranan Gökmen Kaya'nın Nuran Şahin'i öldürüp kaçtığı ya da üçüncü bir kişinin her ikisini de öldürdüğü iddia edildi.

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