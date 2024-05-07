Müge Anlı, Gökmen Kaya ve Nuran Şahin'in kaybındaki önemli gelişmeyi açıkladı!

52 yaşındaki Nuran Şahin, 17 Nisan Çarşamba günü Alanya'dan şüpheli bir şekilde ortadan kayboldu. Komşu Gökmen Kaya'nın da Nuran Şahin'in kaybından 2 gün sonra kayıplara karıştığı öğrenildi. Birlikte ortadan kayboldukları ortaya çıkan Gökmen Kaya'nın en son bindiği motosiklet bulundu! Arama çalışması yapılan yerde Nuran Şahin'e ait izler var mı? İki komşu en son nerede gördüldü? Müge Anlı'da ortaya çıkan önemli gelişme...