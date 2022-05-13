Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

İki çocuk babası Muhammet Burhan'ın katili kim? Muhammet Burhan'ın iddiaların odağındaki eşi konuştu. ''Kayınpederim beni sürekli rahatsız ediyordu'' 2 çocuk babasını ölüme götüren olaylar zinciri... Müge Anlı'ya bir anneyi daha sevindirdi. 44 gündür ulaşamadığı kızı Yasemin bulundu... Yasemin Efegil eşinden şiddet gördüğünü, korktuğunu anlattı. Müge Anlı, yeni kimlik konusunda kendisine yardımcı olacağını söyledi... 21 kişiyi oyuna getiren evlilik senaryosu. Halil Kurt'un üvey anneannesi de gözaltına alındı. 19 ayrı dosya değerlendirildi. 20 şüpheli gözaltına alındı. 44 gündür kayıptı Müge Anlı'da bulundu. Yasemin Efegil'in son kararı evine dönmemek yönünde oldu. Muhammet Burhan kıskançlık cinayetine mi kurban gitti? Yeşilırmak nehri kıyısında infaz edilen 27 yaşındaki adamı kim öldürdü? En son beyaz araca bindi, izini kaybettirdi. 29 yaşındaki Uğur Kahraman'a ne oldu? Kayınvalidesi ve kayınpederinin bahçesinde kazı yapıldı! Muhammet Burhan'ı büyüten aile, gelinleriyle yüzleşmek için Müge Anlı'ya katıldı. Sami Bey'in bu iddialara cevabı ne olacak?