Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Uğur Kahraman ile ilgili sıcak gelişme! Kaybının 18. Gününde öldürüldüğü ortaya çıktı! 2 yıl önce ayrıldığı eşinin babası adliyeye götürülürken, ''kızım için yaptım dedi'' Türkiye'nin konuştuğu 9 yaşındaki Şiar cinayeti... Oğlunu öldürmekle yargılanan anne Gülüzar canlı yayına geldi. Oğlunu koruyamadığını söyleyen Gülüzar, oğlunun cenazesiyle 3 gün boyunca uyuduğunu anlattı. 3 gündür otizmli oğlunu sokak sokak aradı... 13 yaşındaki çocuk ile ilgili sıcak gelişmeyi Müge Anlı açıkladı. Baba koşarak evladına kavuşmak için ihbar gelen adrese gitti... Müge Anlı'ya ihbar olarak gelen telefonla bulunan küçük çocuk ve babası kavuştu... Gözü yaşlı abla ve anne Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Dün müjdeli haberi verdi Müge Anlı. 24 yaşındaki engelli Songül Işık bulunmuştu. Canlı yayına gelen aile ve kaçırdığı iddia edilen kişi yüzleşti. Müge Anlı ekrana taşıdı, ekipler harekete geçti... 3 ay arayla ve 2 kardeş tarafından kaçırılan kızlar için emniyet ortak çalışma başlattı... 15 ve 17 yaşındaki kızları kaçıranlar gözaltına alındı, kızlar ailesine teslim edildi!