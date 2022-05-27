Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

20 yaşındaki Emir, kendisini büyüten annesi ve çocukluk arkadaşı ile Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Emir Elçi, 4 Aralık 2001'de, 4 günlükken İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Hastanesi'ne bırakıldı... Annesi Fatma Özener'i arıyor... Saliç Özcan nasıl dolandırıldı? Havladı, yerlerde süründü. 100 Bin lirasından oldu... Saliç Özcan'a pahalıya patlayan şifa tuzağı... Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 'Muhammet Burhan'ı kim öldürdü' sorusuna hala yanıt arıyor. Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı. Fatma Burhan, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ifade etti. İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi! 19 yaşındaki yüzde elli engelli kızın nerede olduğu merak konusu. Adana'da oldukları öğrenilen gençleri ikna etmek o kadar kolay olmadı! Anneannesi gelmesini istediğini, evlendirmek isterse izin vereceğini söyledi... Oğlunun günlerdir kayıp olduğunu söyleyen Özlem Hanım'ın endişeli hali herkesi üzmüştü. Peki 17 yaşındaki oğlu neredeydi? 18 yaşındaki kız arkadaşıyla beraber kaçtığı öğrenildi.