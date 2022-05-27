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MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Saliç Özcan nasıl dolandırıldı? İşe diye çıkıp eve geri dönmeyen genç kıza ne oldu? Muhammet Burhan'ın katili kim?

GİRİŞ TARİHİ: 27.05.2022, 14:34 GÜNCELLEME TARİHİ: 27.05.2022, 15:22
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Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

20 yaşındaki Emir, kendisini büyüten annesi ve çocukluk arkadaşı ile Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Emir Elçi, 4 Aralık 2001'de, 4 günlükken İzmir Dr. Ekrem Hayri Üstündağ Hastanesi'ne bırakıldı...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Annesi Fatma Özener'i arıyor...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Saliç Özcan nasıl dolandırıldı?

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Havladı, yerlerde süründü. 100 Bin lirasından oldu...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Saliç Özcan'a pahalıya patlayan şifa tuzağı...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te "Muhammet Burhan'ı kim öldürdü" sorusuna hala yanıt arıyor.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Başarılı programcı Müge Anlı, sorularıyla düğümü çözmeye çalıştı.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Fatma Burhan, cinayeti kimin işlediğini bilmediğini ifade etti.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

İşe diye çıktı bir daha geri dönmedi!

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