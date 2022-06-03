Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Müge Anlı 'Muhammet Burhan'ı kim öldürdü' sorusuna hala yanıt arıyor. Selami Şen'de canlı yayına geldi. Taraflar karşılıklı iddialarda bulunmaya devam etti... Muhammet Burhan cinayetinde kilit soru? 10 farklı görgü tanığı, ortak şüpheler... Anneannesi ile kalan 24 yaşındaki genç kız evden çıktı ve bir daha eve geri dönmedi! Programın ardından çok sayıda ihbar geldi... Tek başına sokaklarda olan kızdan güzel haber geldi! Bakırköy'de bulunan Nadide İstanbullu, polis karakoluna götürüldü. 2 çocuk annesi 37 yaşındaki Sayyora Abdukarimova'ya 26 gündür ulaşılamıyor. Evli sevgilisi ve kız kardeşi canlı yayında yüzleşti! Kız kardeşinin, Sayyora'ya eziyet ettiğini söyledi. Ali bey'in iddiası doğru mu? 23 gündür oğlundan haber alamayan anne Müge Anlı'ya koştu... Meral Hanım'ın oğlu Kırklareli'de yaşıyordu. 11 Mayıs Çarşamba günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul'a geldiği düşünülüyor... 23 gündür kayıptı Müge Anlı'da bulundu. Annesinin gözyaşları son buldu. Anne, oğlunun sesini günler sonra duydu... Anne ve babası sokak sokak onu aradı. 19 yaşındaki Kadir, Müge Anlı'da bulundu... Kuşku uyandıran detaylar... Muhammet Burhan cinayetinde taraflar karşı karşıya!