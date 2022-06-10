Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

16 gün sonra kayıp arkadaş Cem Tuna Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem Tuna arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı.