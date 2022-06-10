ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI
CANLI YAYIN
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT GALERİ

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Canlı yayında bu hafta yaşananlar...

GİRİŞ TARİHİ: 10.06.2022, 12:58 GÜNCELLEME TARİHİ: 10.06.2022, 13:04
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

25 Nisan tarihinde Sakarya'dan şüpheli şekilde kayıplara karışan 2 çocuk babası Savaş Aydoğan'ın bulunması için annesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelmiş, yardım istemişti.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

16 gün sonra kayıp arkadaş Cem Tuna Zonguldak'ta polis ekiplerine teslim oldu. Cem Tuna arkadaşını silah ile öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine Kocaali ilçesi Görele Mahallesi'nde jandarma, polis, sağlık, olay yeri inceleme ekipleri Aydoğan'ın cansız bedenini bulabilmek için hummalı bir çalıştırma başlattı.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Şahsın itirafı üzerine bölgede başlatılan kazı çalışmaları, Cem Tuna'nın polis ekipleri eşliğinde olay yerine gelmesi ile son buldu. Cem Tuna ilk ifadesinde, Aydoğan'ı öldürüp, babası tarafından kendisine verilen fındık bahçesine gömdüğünü söyledi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te "Muhammet Burhan'ı kim öldürdü" sorusuna hala yanıt arıyor.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Ağlamaya başlayan Fatma, çocuklarım ve kendim için korkuyorum dedi.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Amasya'ya korkutuğu için mi döndü?

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Müge Anlı'nın dikkatli izleyicilerinden gelen ihbarlar yoğun olarak Okmeydanı'nı işaret ediyordu.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

Yeğen Özgür Bey ile Müge Anlı muhabiri bahsedilen bölgeye gitti ve Murat Bey'e ulaşıldı.

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

53 yaşındaki adam hastanede bulundu, ilk sözleri beni dövdüler oldu...

Müge Anlı'da bu hafta neler oldu?

26 yaşındaki genç Ankara'da bir anda kayıplara karıştı...

DİĞER GALERİLER
BİZE ULAŞIN